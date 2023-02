Reprodução Instagram - @anitta Anitta

Não está fácil ser amigo(a) da Anitta hoje, hein pessoal? Não é nenhuma novidade que a dona do hit 'envolver' é direta e reta em suas relações com amigos, publicações nas redes e entrevistas, não é mesmo?





Reprodução Instagram Story da Anitta

Hoje, a 'Girl From Rio' publicou um comunicado a seus amigos que querem subir em cima do trio elétrico. "O trio elétrico é um caminhão, não cabem 500 pessoas em cima. Você não é o único pedindo para ir. Não parece, mas estamos trabalhando, tenha senso," disparou a cantora.

Para a Ariana chegar ao ponto de publicar essa direta em seu story, cremos que os amigos devem ter passado dos limites com os pedidos, né? Será que o celular da cantora só tem mensagens de pedidos? Vamos aguardar para ver quem são os amigos que a cantora escolheu para estar do lado dela em cima do trio.