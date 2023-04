Reprodução Web Kátia Gomes

Hoje(26), Kátia Gomes, mãe do cantor João Gomes foi até o podcast 'PetroCast' e revelou detalhes sobre o namoro do filho com a influenciadora Ary Meirelle.



Segundo a mãe do cantor, sua ex-nora ficava de cara feia para o pessoal. "Ela colocava uma cara feia para o pessoal, como se não aceitasse. Eu acho que ela era imatura, porque você pode ter ciúmes, mas precisa aceitar que seu namorado é uma pessoa pública e aceitar. Pode ter seus piripaques, mas não na frente dos fãs. Eu falava pra ela ter cuidado, porque era pessoas fãs dele", disse Katia ao 'PetroCast'.



A ex-sogra de Ary, também revelou que acha a influenciadora imatura. O relacionamento do filho de Kátia com a criadora de conteúdo teve início em novembro do ano passado, mas o ex-casal já se conhecia há cerca de dois anos.

Reprodução Instagram Ary Meirelle



O término do relacionamento entre João e Ary foi neste mês, através de um anúncio, o que muito se especula é que menos de 24 horas antes de anunciarem o fim do relacionamento, Ary havia feito uma declaração de amor para João.



Após as falas de Kátia terem repercutido na web, a influenciadora e ex-namorada de João publicou um story em seu Instagram, veja: