Semana passada, o influenciador e designer de filtros Pedro Gabriel Fucks da Silva, popularmente conhecido como Gabrel ou Pedro Fucks, fez um desabafo em sua conta do TikTok , contando sobre um acordo com uma influenciadora gigantesca, no qual ela não teria cumprido com combinado e queria que ele trabalhasse de graça pela segunda vez para que o combinado fosse concretizado. Acontece que, o jovem não concordou com a proposta 'descabida' que a influencer fez. Rapidamente os internautas descobriram que a influencer em questão se tratava de Jade Picon.



Ele usou seu perfil no TikTok para relatar todo o combinado e como estava se sentindo, pois, havia muitos meses que ele não obtinha retorno nenhum. Pedro combinou com o colaborador de Jade o trato de criação de filtro em troca de uma divulgação de seu trabalho no story da influenciadora "Logo quando começou a novela, o procurei com essa proposta. Eu disse que faria o filtro e ela apenas divulgaria. Fiz o trabalho do zero e ela chegou a me mandar um vídeo pedindo algumas alterações, como mostrei na postagem, e fiz isso. No fim, ela amou o filtro e passou a usar sempre, mas não me marcava", contou com exclusividade à Fábia Oliveira.



Acontece que antes de Pedro cansar de esperar uma resposta da influenciadora e do integrante de sua equipe, o designer tentou conversar mais uma vez e ressaltou que seu intuito não era expor para ninguém, o colaborador da equipe da Jade mandou a seguinte mensagem para o jovem. "Acredito que publicar em site de fofoca não seria a melhor coisa, nem para você, nem pelo seu trabalho, porque o hate que vai cair em você não vai ser leve, a internet não tem dó das pessoas", disparou o colaborador de Jade contra Pedro.



No twitter, um fã clube de Jade pediu para o colaborador parar de vincular seu nome ao da influenciadora, pois, era muito amador e sempre estava envolvido em problemas.

Mesmo estando 100% errado dentro do combinado, o colaborador de Jade ainda foi ameaçar o designer de realidade aumentada de 'hate'. O criador de filtros para o Instagram ficou esperando por 6 meses a marcação da influenciadora dando os créditos pelo filtro da personagem Chiara. "Eu não levei muita fé na ameaça do querido, pois, se tinha uma vítima nessa história, ela era eu. Não senti medo do que ele falou, pois, meu intuito nunca foi expor, no fundo eu tinha a esperança de que alguma resposta eu iria ter. Eu sabia que estava sendo enrolado o tempo todo, mas quando recebi uma contraproposta de criar um outro filtro do 0 para ela, sendo que eu já tinha criado um há 6 meses atrás e não tinha recebido absolutamente nada, ao meu ver não fazia sentido algum para mim criar outro, além de estar desvalorizando o meu trabalho eu estaria injusto comigo, assim como o colaborador da Jade", contou Pedro com exclusividade para coluna Pablo Oliveira.

Algumas horas após o exposed de Pedro, seu vídeo já estava sendo reproduzido por diversas páginas, em questão de horas a Jade Picon chamou o jovem em sua conta do Instagram pedindo desculpas e falando que ela não sabia nem o @ dele para marcar e contou que ela não sabia desse ocorrido, ressaltou que tinha gostado muito do filtro , mas que tudo não passou de uma falha de comunicação dela e de seu colaborador, que hoje não é mais amigo de Pedro.



Após esclarecer tudo, a influenciadora propôs a Pedro marcar seu @ em seu Instagram ou pagá-lo, o designer escolheu pela modalidade de pagamento integral do filtro de R$2.400,00 reais (dois mil e quatrocentos reais). Que situação, hein Chiara ?



