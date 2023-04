Reprodução Instagram Ludmilla

Relação fechada com exceções, será que essa moda pega? Na última terça-feira (18), Ludmilla estreou a segunda temporada de 'Quem Pode, Pod', comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. No bate-papo a cantora abriu o jogo sobre o combinado que ela tem com a sua esposa, Brunna Gonçalves .

A cantora Ludmilla não economizou nas palavras ao revelar a exceção de sua relação com Brunna Gonçalves. Como boas hosts, Fernanda e Gio perguntaram a Lud se ela pegaria ninguém mais, ninguém menos que Rihanna. "Ela é toda fofinha, muito linda, o olho dela é muito claro, né? É muito linda. A cantora também revelou que pegaria a rainha dona de Umbrella e que ela é uma das pessoas que estão na lista de exceções do casal. ".



A esposa de Ludmilla foi ao story hoje(19), compartilhou um vídeo do corte da fala de sua esposa e já deixou o recado para a amada. "hahaha, agora nessa lista só tem eu", disparou Brunna.

Insatagram Story Brunna Gonçalves