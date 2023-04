Após 25 anos de sucesso do single 'Cachimbo da Paz', o cantor e compositor, Gabriel o Pensador , irá apostar em uma nova proposta para a parte dois da música. Com mais de 16.913.842 milhões de visualizações no clipe oficial no Youtube , o cantor irá lançar uma nova versão do hit.



O lançamento do hit aconteceu em 1998 e foi a primeira parceria com Lulu Santos, a canção foi composta por Gabriel, Lulu e Dj Memê. Na época, a música entrou para o TOP 100 Brazil e no ano, levou o prêmio de melhor melhor clipe (Prêmio Multishow de Música Brasileira) e concorreu nas categorias de melhor música pop e escolha da audiência na premiação do MTV Vídeo Music Brasil.



Além de 'Cachimbo da Paz', Gabriel também emplacou outros hits, como 'Astronauta', 'Até Quando' e '2345meia78'. O cantor trabalha com música desde 1993 e promete trazer uma nova versão para o single que marcou décadas na vida das pessoas.



O clipe da nova versão será rodado no Rio de Janeiro e promete ser um sucesso, no último mês Gabriel também gravou um clipe de uma parceria com o cantor Armandinho.