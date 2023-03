Divulgação Kaya Conky

Kaya Conky é uma das maiores cantoras Drag Queens do país. Destaque no cenário pop/funk brasileiro, acumula hits como "E Aí Bebê" e “Sequência do Bota”, que juntos somam mais de 18,4 milhões de streams nas plataformas digitais. Atualmente, Kaya se prepara para lançar seu mais novo álbum “SEXTAPE”, que chegará em março. Na produção, a cantora trará muitas referências musicais e estéticas de diferentes momentos de sua vida.

A artista, que vem trabalhando para expandir cada vez mais seus horizontes, acredita que a música é uma ótima forma de combater preconceitos, principalmente com o funk, um estilo muito criticado no Brasil. Kaya conta que uma das coisas que mais gosta dentro do gênero é a liberdade criativa que ele oferece ao artista.

Leia também Ao lado de Biel do Furduncinho, DJ 2F lança novo single em seu 1º EP

“São muitos caminhos que você pode seguir no funk. Você pode ir pra uma coisa mais cantada, algo mais grave ou mais agudo... Ou trazer um som já não mais tão cantado, ou puxar para um flow de rap,trap... Ou também vivenciar outros subgêneros do funk, tipo trapfunk, brega funk, rave funk... Eu gosto muito do gênero porque ele é bem urbano e passa por muitos caminhos, abre muitas possibilidades e por isso sempre me identifiquei bastante, desde sempre”, afirma.

Com raízes de Natal, no Rio Grande do Norte, e experiências artísticas vividas em São Paulo, usa o funk para poder compartilhar situações de suas vivências, dos seus gostos e da sua liberdade, que transformam a canção e refletem mais de si para o público. “No final das contas, trazer isso vai resultar em um som que vai ser meu, que vai ter minha cara. Vai ser funk, mas vai ser diferente porque vão ter referências minhas e de coisas que eu gosto e pedacinhos que carrego comigo do Nordeste, né? Porque basicamente tudo que trago na minha bagagem passa por essa camada de nordestina”, diz.