Divulgação Bernardo Langlott

O ator Bernardo Langlott , ex namorado de Glória Maria, nesta segunda-feira (24), anunciou com exclusividade para nossa coluna seu término de relacionamento com Betoh Cascardo , após 1 ano e 3 meses namorando, foi comunicado o fim desse ciclo entre ambos.



Segundo Bernardo, o término de seu relacionamento com Betoh foi devido a algumas conclusões que ele teve consigo mesmo. "Eu cheguei a essa conclusão, sabe? E, eu acho que todos nós temos o livre arbítrio, né? De ver o que é melhor para a nossa vida, né? Então, baseando-se nesse sentido, nesse aspecto, eu achei que era melhor pra mim eu seguir o meu caminho, entendeu? E o Beto seguir o caminho dele," contou Bernardo.



O ex- namorado de Glória Maria, se tornou manchete em todos os veículos de comunicação quando se assumiu gay. "Eu me assumi publicamente numa plataforma GLS que é o Pheeno, e quando isso aconteceu, é como se isso fosse um anúncio, virou uma notícia nacional, né? E saiu em todos os veículos, em todos os portais, em todos os lugares. Se jogar no Google você vai ver que foi anunciado assim, com muito alarde, né? 'Ex de Glória Maria que se assume gay', e realmente eu me assumi, eu só não sabia que ia ter tanta proporção. E logo em seguida as pessoas queriam me ver com um homem, né? Como se isso fosse virar uma notícia e virou, né? Eu conheci o Beto e então foi o primeiro homem que eu me relacionei depois desse anúncio e foi o meu um relacionamento mais longo com um homem", detalhou o ator.



Bernardo também relembrou que a mídia abraçou o casal, pelo motivo de ambos serem pessoas públicas, o ator também comentou sobre ter feito uma capa de revista ao lado de seu ex-namorado. "Fizemos a capa da 'Mais Junior', posamos pelados para uma edição especial ao dia dos namorados. Na época, muito se falou que éramos casados e na verdade, nunca fomos casados, sempre namoramos, nunca moramos juntos nem nada, cada um sempre ficou em sua respectiva casa", revelou.



O ator também revelou que recentemente, conheceu uma empresária artística que iria direcioná-lo, mas desde o momento que ele revelou para ela sobre seu término, teve um prejuízo, pois, ela retirou o convite. "Eu estava pra fechar com uma empresária muito famosa, inclusive de artistas que vão para reality show, cheguei a ser sondado para última edição de A fazenda, essa empresária que tinha me indicado. Eu fiz uma participação no programa da Bandeirantes, há uma semana atrás e foi um grande sucesso de audiência, graças a Deus e essa empresária viu essa participação e me fez um convite pra decorar um monólogo e a gente ia fazer um vídeo e umas fotos de trabalho, ela iria começar a me trabalhar como ator. Antes de anunciar abertamente para mídia, as pessoas mais próximas ficaram sabendo, e eu contei para ela, pois, como iríamos começar um trabalho juntos, né? E para minha surpresa, ela retirou o convite que havia me feito pelo simples fato de eu ter terminado meu namoro", revelou Bernardo.



Para Bernardo o maior erro, foi com a forma que a imprensa sempre noticiou seu relacionado, pois, segundo ele, com tudo que já foi noticiado, as pessoas 'compram o casal' e quando acontece de haver términos de ciclos, isso acontece, as pessoas sentem repulsa e acham que os dois são um só, quando na verdade, cada um tem sua individualidade. "Então, a gente vê como isso influencia a cabeça das pessoas. E como que a mídia compra 'o casal' como um 'único produto', né ? Então quer dizer que eu não posso me separar? Eu não tenho esse direito de me separar, se eu quiser me separar ? Eu não estou à venda, né? E eu fico com alguém por amor quando eu amo, né? Nada vai me fazer voltar atrás, pois é uma decisão na qual eu escolhi, né. Eu achei muito muito antiprofissional o que ela fez comigo, porque se ela faz isso comigo Bernardo Langlott, imagina o que ela faz com com o rapazinho que está acabando de sair escola de ator, né?", explicou Bernardo.



Ao ser questionado sobre estar aberto para novos amores, Bernardo confessou que no atual momento não acredita mais no amor. "Nesse exato momento eu não acredito mais no amor, tá? Se você me perguntar assim Bernardo, você acredita no amor? Eu vou falar pra você, não, eu não acredito no amor neste exato momento. Eu sei que tenho uma vida aí pela frente. Então acredito que eu possa mudar de ideia em algum momento. Mas nesse momento eu digo pra você que não acredita no amor," finalizou.