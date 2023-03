Divulgação Laís Brito

Para a influenciadora, o Dia Internacional da Mulher é um dia para que as mulheres celebrem tudo o que já conquistaram, relembrem suas lutas e reitera o quanto ainda precisam conquistar. É um dia para se enaltecer e se empoderar. "É um dia importantíssimo!", diz ela.

Ser mulher já não é fácil, mas ser mulher e mãe é quase dupla jornada diária. "É comum a gente acabar se deixando de lado, porque a gente se perde mesmo. Quando a gente se torna mãe, tudo muda, tudo se transforma, a gente não é mais a mulher que costumávamos ser. Ser mãe faz parte da mulher que eu sou, uma grande parte, mas antes disso eu sou mulher - para ser uma boa mãe, eu preciso estar bem na minha base como pessoa, como mulher."

O Dia Internacional da Mulher já é um constante lembrete da multicapacidade da mulher em fazer um bilhão de coisas ao mesmo tempo, e com Laís não poderia ser diferente. Se virar nos 30 para desempenhar vários papéis no dia a dia parece ser difícil (quase que impossível), e a influenciadora revela que define uma prioridade para todos os dias. "Não tem como dar conta 100% de tudo sempre, todos os dias. Cada dia uma dessas minhas funções vai pedir um pouco de prioridade, tem dias que preciso ser mais mãe que profissional, e tem dias que tenho mais demanda no trabalho e acabo pendendo um pouco mais pro lado de influenciadora. A gente vai equilibrando, mas não me cobro ser perfeita, ninguém é!"

Mas apesar de tudo, Laís diz que reforça todos os dias que mulher não é a submissa da casa e que só cuida das crianças. "Faço o meu melhor, reconheço e exalto quem eu sou. Me valorizando mesmo! E aí a gente nem precisa dizer nada para ser, a gente simplesmente é e isso fica claro!", finaliza.