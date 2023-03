Lucas Castellani Lucas Castellani

O ano acabou de começar e com ele, os eventos de moda entram em pauta. E já aviso: não há espaço para coisas inimagináveis nesses eventos. Julia Fox em um look espalhafatoso? Talvez. Victoria Beckham colorblocking? Muito provavelmente. E outras diversas celebridades e looks de tirar o fôlego. E é assim que eventos como Fashion Week de Milão e Paris roubam a atenção e balançam a semana de moda outono/inverno na França e Itália.

O modelo e empresário brasileiro Lucas Castellani listou seis looks dessa mistura de tendências que não podem ficar de fora do radar.



Chiara Ferragni







Noah Cyrus











Florence Pugh









Celina Locks



















"Esse ano trouxe muita coisa legal. Uma mistura de estampas, de cores, de estilos. Vi muita gente apostando no clássico all black, mas muita cor vibrante também. Roupas mais minimalistas, com um destaque para os acessórios como colares, brincos, pulseiras, chapéus e botas.", finalizou Lucas.