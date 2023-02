Créditos: Graça Paes / Zapp News Theodoro

Em uma entrevista exclusiva, o influenciador digital Theodoro revelou suas expectativas sobre o carnaval no sambódromo Marques de Sapucaí.

O influenciador digital possui mais de 3,7 milhões de seguidores contando com Instagram e TiKTok. O criador de conteúdo ficou reconhecido na internet após seus vídeos humorísticos estourarem na web.



Créditos: Graça Paes / Zapp News Theodoro

Através de uma conversa super descontraída, o criador de conteúdo revelou suas expectativas sobre o carnaval, veja:

Theodoro, é sua primeira vez aqui na Sapucaí? “Menino, isso aqui já é um amor antigo, Sapucaí é um amor antigo. É uma festa linda, né? Que meche com o coração da gente. Aquele ano de pandemia que não tivemos isso, como sofremos gente, mas graças a Deus voltou ao normal e assim, cada dia sempre é uma emoção diferente.”

Você desfilou em alguma escola? “Menino, eu desfilei ontem pela Estácio. Eu e Luise, viemos representando o carro representando o São João da Thay. A Thay é uma influenciadora muito forte lá no Maranhão e a Estácio fez um hino sobre o Maranhão. E a gente desfilou e tudo mais, foi uma emoção absurda. É a segunda vez que eu desfilo, a primeira vez que eu desfilei foi com camisa de diretoria que também é muito emocionante, né? Mas eu acho que desfilar no carro é uma responsabilidade para escola, né?

Tem alguma expectativa para a Campeã desse ano ? “Gente, então! Graubi meu namorado é apaixonado por carnaval, até mais do que eu. Assim, ele é Beija-Flor, mas dizem que a Grande Rio vem muito forte. Eu simpatizo com várias escolas, mas vamos ver, né? Estou aqui aguardando ansioso o que vem por aí amanhã.”

Foi uma grande honra ter falado com esse querido que leva humor para tantas pessoas através de seu conteúdo.