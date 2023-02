Divulgação Daniela Santos

A influenciadora Daniela Santos, que estava à trabalho no camarote nº 1, foi vítima de racismo e agredida na noite de sábado (25), nos desfiles da campeãs.

Os vídeos foram postados nos stories da influenciadora, onde ela diz; “racista me bateu” e mostra por quem foi agredida dentro do camarote nº 1, com o rosto machucado e com a roupa rasgada, Daniela e as amigas. conseguiram filmar o rosto da agressora.

Logo em seguida, ela mostra em seu perfil que a agressora conseguiu sair do camarote impune e sem responder pelo crime de racismo, não sendo levada para a delegacia.

Até o momento, o camarote nº 1, não se pronunciou sobre o caso e também não prestou nenhum apoio à vítima.