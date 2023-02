Reprodução Nego do Borel e Anitta

Apesar de nunca terem deixando de ser falar no off, parece que Anitta resolveu voltar a seguir o artista nas redes sociais.

Anitta que já fez questão de dizer que ama o cantor, mas que isso não significa que ela concorde com as suas atitudes. Deixou de segui-lo após tantas polêmicas e vacilos na época.

Reprodução Anitta e Nego do Borel

“Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego, mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa, eu respondo, recebo na minha casa e falo com toda a minha sinceridade”, finalizou a poderosa na época.

Será que o clima de carnaval amoleceu o coração da cantora? Ou será que vem novidades entre os dois por aí? Um novo feat? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.