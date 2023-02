Foto reprodução Instagram Anitta e Felipe Netto

Nos últimos dias rainha do funk, Anitta participou do Grammy 2023, mas infelizmente a dona do rebolado mais aclamado do Brasil não trouxe o prêmio, a ganhadora foi Samara Joy, na categoria artista revelação.

Após a vitória da cantora norte-americana, a mesma começou a receber uma chuva de ataques dos fãs de Anitta . Enga-se que pensa que a cantora se pronunciou e repudiou a ação de seus fãs, a dona do hit número 1 do spotify não se manifestou. Diante disso, Felipe Neto se manifestou e se mostrou indignado com a falta de atitude da cantora.

"Invadir o perfil de uma vencedora e sair xingando e ofendendo ela nos comentários? Anitta não falou absolutamente nada sobre isso. Não dá para dizer que não sabe. Foi capa em todos os veículos. Por que não falar? Não educar os fãs?", questionou o youtuber.

Foto reprodução instagram: fofoquei Pronunciamento Felipe Neto

Após a fala de Felipe Neto repercutir em toda web, Anitta se manifestou através de um unfollow. Não satisfeito, Felipe Neto declarou em uma página no Instagram que mandou uma mensagem para a cantora com a finalidade de esclarecer o sensacionalismo causado pelos fãs.