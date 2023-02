Reprodução Instagram Virginia Fonseca

Virginia Fonseca já chegou chegando em Salvador - Bahia, a influenciadora está postando tudo como de costume em seu Instagram. Hoje (18), por volta das 18:19, a esposa de Zé Felipe compartilhou em seu storys a curtição no "camarote vip" como ela mesma apelidou o local.

Reprodução Instagram Storys Virginia Fonseca



A influenciadora digital contou em seu Instagram que ficou perdida no meio da multidão e foi resgatada por 3 fãs. "Coisas que só acontecem comigo. A gente ficou perdido e subimos para casa de uma seguidora," disparou Virginia



Após curtir o show de Léo Santana na casa da seguidora com sua equipe, Virginia agradeceu em seus stories as fãs pelo resgate no meio da multidão." As perfeitas que me salvaram (risos), eu estava perdida gente, no meio do povo e seguindo o fluxo." agradeceu a influenciadora



Depois da tal invasão na casa da seguidora, Virginia apareceu nos storys informando que já estava no camarote. Quem tem fã, tem tudo hein dona Virginia?