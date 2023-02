Reprodução Instagram Virginia Fonseca

Nos ultimos dias não se fala em outra coisa além das declarações que Virginia Fonseca deu no podcast da Forbes. No dia (13), a influenciadora conversou com os hosts e fez diversas declarações sobre o futuro e o que chamou mais atenção foi sua insegurança.



Ao ser questionada sobre como ela se vê daqui 5 anos, a influenciadora revelou que um dos seus maiores medos é que sua carreira e seu sucesso acabe. "Eu, de coração eu quero estar menos bitolada com tudo. Eu tenho muito medo de amanhã tudo acabar, isso vai me matando por dentro," declarou.

Segundo Virginia, hoje ela tem um olhar que tudo que ela têm hoje é por seu próprio mérito e ela sempre se questiona 'E se tudo acabar? Como eu vou ficar?'. "Esse sentimento me deixa cançada," desafabou.

A influenciadora ressaltou que não coloca a responsabilidade do seu sucesso em cima do marido, ela quer sempre ser dona de seu próprio sucesso. A jovem também ressaltou que daqui 5 anos tambem quer ter mais um filho. Haja herdeiros, hein Virginia!