Foto: Kim Koeche KING Saints e Traemme mergulham no afrobeat da inédita 'Otário'

Depois de um ano do debut Se Eu Fosse Uma Garota Branca , a cantora KING Saints resolveu dar o presente que ninguém pediu, mas todo mundo precisava: o single Otário . A faixa chegou nesta quinta-feira (2), é uma parceria com Traemme e vem produzida pelos Los Brasileros. Porque se é pra começar uma nova fase, que seja chutando porta.

Carregada de ironia (como sempre), Otário é aquele hino debochado para quem já caiu na furada de achar que estava salvando um homem da própria mediocridade. E adivinha? Ele acreditou: "'Otário’ é uma música divertida e dançante, aquele hino para as mulheres que caem na armadilha de fazer uma caridade para um homem e ele passa a acreditar que ele é tudo isso mesmo. Acredite, acontece em qualquer idade. Acho que essa era a ideia central minha e da Traemme: 'Garota, foca na sua carreira, faça seu dinheiro, depois pense em macho.' Tipo, nada de estar no topo da sua lista de prioridades na sua vida” , manda o papo KING Saints, a dona da voz e da caneta.





Três vezes indicada ao Grammy Latino, KING Saints mistura afrobeat com batidão solar, dando aquele toque de “tô plena, mas ainda ácida porque não consigo ser diferente”: “Após um ano do álbum, eu queria vir mais 'leve' sem perder a acidez, até porque eu nem consigo criar assim para mim. E fluiu muito!”, entrega.

Traemme chega no feat para reforçar que o pop brasileiro pode sim ter força, sarcasmo e hits que a gente realmente quer ouvir. O encontro ainda vem com clipe dirigido por Gabriel Sorriso, o mesmo que já trabalhou com Clau e Vulgo FK.

“Ter a Traemme é uma honra para abrir esse período que já está sendo muito especial. Temos clipe, temos divas pop, temos rap, acidez e fritação. Essa é a essência dessa nova era e acho que essa música traz tudo isso. Ela é extraordinária: canta muito, compõe, tem uma presença incrível. Eu olho para ela e acredito no pop brasileiro novamente. É uma honra poder ter uma colaboração dela no meu novo projeto. Ela entrega tudo e mais um pouco, sou fã” , elogia KING Saints.

Confira:



