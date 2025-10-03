Foto: Callil Fernandes Em carreira solo, BALARA lança o single “Gatilhos” em projeto acústico intimista

Após três anos e meio de hiato, o cantor e compositor Luccas Trevisani, conhecido pelo público como BALARA, marca seu retorno à cena musical com o lançamento do single Gatilhos , já disponível em todas as plataformas digitais.

Com mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify, o ex-líder da banda que levava seu nome artístico, o músico agora assume de vez sua trajetória solo, trazendo ao público um trabalho mais intimista e pessoal. A canção também chega acompanhada de um audiovisual no YouTube.





“O tempo me fez entender que as mensagens das músicas que lanço como BALARA mereciam ir mais além do formato de "banda" e encontrar um caminho mais direto, mais puro, sem ‘maquiagem ‘ou artifícios para distrair a atenção das duas coisas mais importantes de uma composição: letra e melodia. Não se trata de abandonar o que fui, mas de expandir o que sou”, diz BALARA.

Produzida por BALARA em parceria com Jeff Pina — dono do selo Moringa Fresca, músico da banda de AnaVitoria e produtor de nomes como Chitãozinho & Xororó — a faixa mistura pop, MPB e bossa nova em um registro delicado e romântico. A letra foi inspirada na história real de uma fã do artista e compartilhada através das redes sociais e é daquelas que fazem o coração bater mais forte com os gatilhos e lembranças de alguém que sentimos saudade.

“Gatilhos é uma daquelas canções que simplesmente nascem. De repente. Como se já estivesse pronta dentro de mim, esperando apenas um gatilho de inspiração externo pra acontecer. E essa fonte de inspiração surgiu logo após eu ver um vídeo de uma fã falando sobre a saudade do pai que perdeu ainda criança. Aquilo me emocionou e me inspirou. E então comecei a pensar em quantas coisas, por menores que sejam, podem despertar lembranças e emoções tão intensas. Um cheiro, um som, um lugar, um gesto, uma música. Essa faixa fala sobre os gatilhos que disparam nosso coração quando sentimos falta de alguém. Mas a música não fala só sobre a falta de alguém que partiu desse plano, mas também de paixões ou amores distantes. E cada vez que canto essa canção, sinto que ela encontra um novo significado, dependendo do que cada pessoa carrega dentro de si” , conta BALARA.

A faixa chegou acompanhada de um videoclipe gravado em clima acústico e minimalista, com cenários rústicos e naturais que reforçam a atmosfera intimista da canção. O vídeo é assinado por Isadora Batista, o lançamento marca o ponto de partida da nova fase artística de BALARA e abre caminho para outros singles já previstos para os próximos meses.

Confira:



