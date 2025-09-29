Foto: Divulgacao Anitta e Marcos Mion se tornam os rostos de banco digital

O Mercado Pago, braço financeiro do grupo Mercado Livre, deu um passo estratégico ao anunciar dois dos nomes mais influentes da mídia brasileira como seus novos embaixadores: a popstar Anitta e o apresentador Marcos Mion.

A revelação aconteceu durante a 9ª edição do Mercado Livre Experience 2025, evento realizado em São Paulo na última quinta-feira (25) que reuniu jornalistas e profissionais do setor para apresentar as novidades da plataforma.





A escolha de Anitta e Mion como representantes da marca não é apenas uma jogada de marketing, mas parte de uma estratégia mais ampla de posicionamentodo banco digital.

O objetivo é tornar o Mercado Pago a principal escolha dos brasileiros quando o assunto é banco digital, oferecendo não apenas uma conta, mas um ecossistema completo de serviços financeiros.

Anitta já havia sido anunciada como embaixadora da marca em abril de 2025. Desde então, o impacto foi significativo: o número de Cofrinhos criados pelos usuários aumentou exponencialmente, e o valor reservado nesses espaços quintuplicou. Agora, com a chegada de Marcos Mion, o banco digital reforça sua presença na mídia tradicional, patrocinando inclusive o programa Caldeirão do Mion da TV Globo.

A primeira campanha conjunta dos dois artistas será voltada para a Black Friday , incentivando os consumidores a utilizarem o cartão de crédito Mercado Pago para aproveitar descontos exclusivos. A ideia é mostrar que o banco digital vai além da conta corrente, oferecendo soluções como crédito, investimentos, seguros e até serviços de telemedicina.

Um dos destaques do evento foi a expansão dos Cofrinhos da Conta Negócio, produto voltado para pequenos e médios empreendedores. A ferramenta permite que o dinheiro das vendas seja automaticamente direcionado para cofres digitais com metas específicas, rendendo diariamente com liquidez imediata.

Além das ações voltadas para o varejo e os empreendedores, o Mercado Pago também anunciou o patrocínio master dos Ensaios da Anitta , série de shows que antecedem o carnaval e percorrem diversas cidades brasileiras. Em 2026, a turnê pré-carnaval da artista será oficialmente apoiada pelo banco digital, que oferecerá condições especiais para quem utilizar o cartão de crédito da marca.

Essa iniciativa reforça o vínculo entre o Mercado Pago e a cultura popular, criando uma conexão emocional com os consumidores. A vice-presidente de marketing da empresa para a América Latina, Pethra Ferraz, destacou que a parceria com o Rio Carnaval é parte de um movimento de expansão e diálogo público mais intenso.