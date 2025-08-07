Foto: Divulgacao Feira do Vale apresenta Carliane Alves, Congo Nya e Mamulengo Fuzuê





A paisagem de colinas e o espírito coletivo de São Sebastião(DF) voltam a receber, neste sábado (9), mais uma edição da Feira do Vale — projeto que transforma os espaços públicos da cidade em palcos de cultura, afeto e resistência.

A partir das 17h, a Praça da Quadra 102 se enche de vida com feira de empreendedoras, gastronomia, lançamento de livros, música e atrações cênicas que exaltam as expressões da periferia, da infância e da ancestralidade.





Nesta segunda edição de 2025, o evento traz uma programação intensa e diversa: são lançamentos literários, bate-papos, shows, apresentações teatrais e exposições que reafirmam o território como lugar de criação e potência. A feira de empreendedoras Enlace das Arteiras e a feira gastronômica começam já às 16h, aquecendo o espaço com sabores, cores e criações feitas à mão.

Na ala literária, o bate-papo reúne nomes como Nanda Fer Pimenta, Diogo Ramalho, Marcos Fabrício, Kyas Imani, Dlaman Kobina e Maria Clara Rezende — artistas que, em diferentes linguagens, exploram ancestralidade, infância, afeto e resistência poética.

Diogo Ramalho lança os livros Desencaixe e Subversos , enquanto Maria Clara apresenta o fotolivro O brincar (co)move , resultado de sua vivência na Ludocriarte. Kyas Imani lança seu livro infantil Ayo em: onde está minha coroa? pela editora AMANDLA | Literatura Preta.

A Ludocriarte, referência em arte e educação em São Sebastião, também marca presença com exposição de livros e a apresentação da Banda Brincantantes — grupo formado por crianças e adolescentes que transformam brincadeiras em música, trazendo aos palcos ritmos da cultura popular nordestina como coco, maracatu e baião.

Na sequência, a festa segue com o espetáculo do Mamulengo Fuzuê, um dos principais grupos do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, que leva às ruas sua tradição cênica e musical com irreverência e beleza. Os jovens do Projeto Eu Sou Músico sobem ao palco para mostrar toda sua irreverência e evolução técnica, com canções que refletem o trabalho desenvolvido nas oficinas do projeto.

O artista Cezar Vanute também estará presente com seus malabares e intervenções circenses.

A noite ainda reserva shows potentes: o grupo Congo Nya – Unificação Geral traz seu reggae afro-caribenho com mensagem de união e ancestralidade; a Rataria Lunática ocupa a rua com fanfarra carnavalesca e provocadora, misturando circo, performance e desordem criativa; e a cantora Carliane Alves encerra a festa com sua presença vibrante e um forró que celebra a alma nordestina com emoção e alegria.

A Feira do Vale é uma realização da Associação Cultural Supernova, que promove a cultura, o empreendedorismo e a economia criativa em São Sebastião(DF). Em 2025, o projeto realiza três edições itinerantes ao longo do ano, sempre ocupando espaços públicos com arte e afeto, e fortalecendo redes locais de criação, memória e transformação.

