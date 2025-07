Foto: Evelyn Oliveira Isa Buzzi estreia clipe de 'Coração Blindado' que reflete o amor-próprio





A cantora e compositora Isa Buzzi acaba de lançar o videoclipe de Coração Blindado , que abre os caminhos para uma nova era em sua carreira.

Escrita por ela em parceria com Marcos Bohrer e produzida por maBê(mesmo time criativo por trás de sucessos de João Klein e banda FLY), a faixa entrega uma sonoridade marcante, que une influências do synth pop e retrô pop ao estilo pop/rock que já é assinatura da artista.





A música traz um olhar irônico e confessional sobre os descompassos do amor moderno, colocando em evidência o ponto de vista de quem já se cansou de idealizações e resolveu blindar o coração.

“Essa música nasceu do desejo de falar sobre a saturação emocional. Sabe quando você já amou tanto, acreditou tanto, que hoje só quer viver sua vida em paz? É isso. Ela fala sobre essa autodefesa, esse ‘chega!’”, afirma Isa Buzzi.

O videoclipe de Coração Blindado entrega uma narrativa visual inspirada nos anos 1980. Dirigido por Rigola, conhecido por trabalhos com Hungria, Kevinho, Mc Daniel, Péricles e Zé Felipe, o clipe mostra Isa em cenas contrastantes com casais apaixonados, enquanto ela curte a própria companhia. Do cinema ao parque de diversões, Isa se diverte sozinha — alheia às trocas de afeto ao redor.

Para a preparação do clipe, a artista praticou por semanas a patinação e o boxe, passando por situações inusitadas: “Descobri uma nova paixão pelo patins. Por mim, ficaria patinando o dia inteiro. Mas quanto mais o clipe se aproximava, mais medo eu tinha de cair e machucar ou quebrar algo. No boxe foi ainda mais difícil. No primeiro dia de treino, cheguei para treinar no mesmo dia que o campeão paulista de Kickboxing. O pessoal do C.T quis brincar de colocar a gente para lutar”, diverte-se a cantora.

A simbologia do vídeo também é reforçada por esses momentos de luta literal e figurada. É uma metáfora visual sobre a resistência ao amor e o equilíbrio emocional necessário para seguir em frente. “É quase como se o clipe dissesse: ‘o mundo é dos casais, mas eu tô bem assim’” , brinca Isa Buzzi. “A gente também precisa normalizar estar bem sozinho. A ideia é mostrar que, mesmo num mundo rodeado de romance, é possível viver intensamente — sem depender do outro para isso”.

Confira: