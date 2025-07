Foto: PC Caveira Samuel Rosa estreia no 1º fim de semana do Capital Moto Week





O primeiro fim de semana do Capital Moto Week terminou como manda o figurino: com um show vibrante e cheio de emoção. Samuel Rosa esteve pela primeira vez no festival e levou a Cidade da Moto a uma verdadeira viagem musical, combinou hits eternizados com o Skank e as novidades do seu novo álbum Rosa .

A arena principal de shows agora se transforma na Vila do Bem , que acontece de 28 a 30 de julho, e é o braço social do festival, com serviços gratuitos de saúde, bem-estar, cidadania, capacitação e atividades culturais ao público em geral. A programação musical retorna na quinta-feira (31), com show do Lobão Power Trio e Angra.





Samuel Rosa, ícone do pop rock nacional fez da noite deste domingo (27) um momento incrível, encerrando o primeiro fim de semana do maior festival de motos e rock da América Latina em grande estilo: “Prazer imenso estar aqui nesse grande evento, nessa superedição que traz gente de várias frentes da música brasileira e internacional”, saudou o cantor e compositor mineiro.

Dava para perceber que o músico estava empolgado e se divertindo no palco. Com uma banda entrosada e afiada, com metais, suingue e energia de sobra, o músico mineiro mostrou que está pronto para novos voos.

Ele apresentou músicas do seu novo disco, Rosa , lançado em 2024: Me De Você, Flores da Rua, Segue o Jogo e Rio Dentro do Mar . Além dessas, não poderiam ficar de fora os clássicos da época de Skank, como Tão Seu, Vou Deixar e Saideira , que agitaram e empolgaram as pessoas.

“Quem falou que o cerrado não tem mar?”, perguntou o cantor se referindo à multidão à sua frente. E nada mais justo do que reverenciar a plateia, afinal eles foram um show a parte. Samuel não cantou nenhuma música sozinho. Com seus refrões marcantes, a galera veio junto e estava com as canções na ponta da língua.

Singles como Vamos Fugir, Três Lados, Te Ver, Resposta, Garota Nacional e Acima do Sol foram apenas alguns dos muitos exemplos emocionantes em que era possível ouvir as vozes mais altas que a banda. “Mesmo de madrugada e com esse frio, essa é a maior demonstração de carinho que vocês poderiam nos dar” , se emocionou.