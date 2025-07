Foto: Warner Music / Rhino Tracy Chapman relança álbum que a projetou para o estrelato





Lançado originalmente em abril de 1988 pela Warner Music, via Elektra Records, o álbum homônimo de Tracy Chapman não foi apenas uma estreia musical — foi um manifesto artístico que capturou o espírito de uma geração.

Agora, de acordo com o site Vinews , este título está sendo relançado em vinil de 180 gramas pela Rhino Records, este disco icônico retorna com toda a sua força emocional e relevância social, reafirmando seu lugar como um dos álbuns mais influentes da história da música.





Tracy Chapman, com sua voz suave e letras contundentes, apresentou ao mundo uma coleção de canções que abordam temas como desigualdade, esperança e transformação. O LP inclui faixas que se tornaram clássicos instantâneos, como Fast Car, Talkin’ Bout A Revolution e Baby Can I Hold You , músicas que continuam a ressoar com profundidade décadas após seu lançamento.

O relançamento foi cuidadosamente supervisionado pela própria artista e pelo produtor original do álbum, David Kershenbaum. A nova edição foi prensada a partir de um master analógico, garantindo uma qualidade sonora fiel à gravação original. Além disso, o pacote inclui um encarte com letras traduzidas, um detalhe que homenageia a edição internacional original e reforça o compromisso de Chapman com a acessibilidade e o alcance global de sua mensagem.

O produto está disponível no site oficial da Rhino pelo valor de US$ 24,98(cerca de R$ 138 - Taxas podem ser aplicáveis).



O impacto do álbum Tracy Chapman foi imediato e duradouro. Em seu ano de estreia, o disco conquistou três prêmios Grammy, incluindo Melhor Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Feminina. A obra também alcançou o topo das paradas em diversos países e vendeu mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo.

Mais do que números impressionantes, o sucesso do álbum reflete a conexão profunda que a cantora estabeleceu com seu público — uma conexão baseada na autenticidade, na empatia e na coragem de abordar temas difíceis com sensibilidade e inteligência.

Fast Car , por exemplo, é uma narrativa comovente sobre fuga e esperança, contada com uma simplicidade lírica que contrasta com a complexidade emocional da história. Já Talkin’ Bout A Revolution é um chamado à ação, uma canção que desafia o status quo e inspira mudanças. Essas faixas, entre outras, transformaram Chapman em uma voz poderosa no cenário musical e social, uma artista que não apenas canta, mas também provoca reflexão.

O relançamento de Tracy Chapman é uma oportunidade de revisitar uma obra que continua relevante em tempos de incerteza e transformação. A música da artista transcende gerações, e este vinil é uma peça essencial para qualquer coleção que valorize a música como forma de expressão e resistência.