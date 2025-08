Foto: Léo Muniz Nick Souza mescla funk carioca e mineiro em 'Abre Espaço'





Nick Souza acaba de lançar Abre Espaço , colaboração com o rapper Papi AQ. O single traz referências da música urbana brasileira e destaca o protagonismo de artistas imigrantes no cenário canadense.

Com sonoridade inspirada nos estilos de funk de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, o lançamento reforça a mensagem de autoafirmação e construção de identidade em territórios onde a cultura latina ainda busca representatividade. A faixa chega acompanhada de um clipe inspirado em This Is America , de Childish Gambino.





Segundo Nick Souza, a ideia surgiu durante uma estadia recente no Canadá, país onde cresceu: “É um som em que a gente manifesta o espaço que estamos criando pro nosso propósito na música. Somos artistas extremamente competentes, temos versatilidade, representamos uma comunidade mundial, e temos um sabor que traz o melhor dos estilos BR, hispânico e norte-americano, tudo junto”, afirma.

A produção é assinada pelo artista. Nick criou o beat inicial e finalizou a música após gravar com Papi AQ em Toronto. Para enriquecer a textura da produção, contou com os DJ's ShrimpTempura e Kamila Aguilar, que manipularam a acapella usando equipamentos CDJ, criando efeitos eletrônicos que somam à estética urbana. Sobre a parceria, ele pontua: “Conheço o Papi AQ há alguns anos. Somos dois pioneiros da música latina no Canadá, e a comunidade tem um grande respeito por nós. Finalmente, após anos, conseguimos nos unir em um som. Ficou incrível!” , revela o cantor.

O audiovisual de Abre Espaço traz uma linguagem inspirada em This Is America , de Childish Gambino. Na referência, Donald Glover trouxe uma música expositiva e um clipe recheado de cenas fortes que expuseram problemas culturais e racistas nos Estados Unidos. Gravado em dois continentes, o vídeo apresenta cenas divididas em tela dupla: Nick em São Paulo e Papi AQ no Canadá. A proposta reforça o conceito central do projeto: mostrar que, mesmo separados por países, idiomas e vivências distintas, a música conecta e fortalece.

“A gente tá conquistando nosso espaço na música urbana latina, mostrando que os latinos canadenses existem, temos um propósito único, e somos merecedores”, finaliza Nick Souza.

Confira: