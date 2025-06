Foto: Divulgacao Mariana Nolasco anuncia turnê 'Quero Te Contar' em seis capitais brasileiras





A cantora, compositora e atriz Mariana Nolasco inicia no segundo semestre de 2025 sua nova turnê nacional, intitulada Quero Te Contar . Os shows marcam a continuidade de sua fase mais sensorial e poética, apresentada nos últimos lançamentos como do raso ao fundo (em parceria com MARO) e viciado em mim (com Cynthia Luz), além de revelar faixas inéditas que ainda não chegaram às plataformas digitais.

A turnê passará por seis capitais brasileiras, com apresentações confirmadas em São Paulo, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O setlist traz um repertório que une canções recém-lançadas de Mariana Nolasco, músicas inéditas que ainda serão apresentadas ao público e sucessos emocionais do projeto anterior, quem é ela, aprofundando ainda mais a conexão entre artista e plateia.





Com direção musical cuidadosa e uma proposta cênica intimista, Quero Te Contar convida o público a mergulhar em uma experiência afetiva e sensorial, em que cada canção é apresentada como uma história compartilhada em voz baixa, como quem conta um segredo ao pé do ouvido. Mariana Nolasco dividirá o palco com banda (teclado, guitarra e bateria( e, em algumas apresentações mais intimistas, se apresentará em duo (teclado e violão).

“A turnê é uma extensão desse novo momento que estou vivendo como artista. Quero dividir com o público as músicas que tenho feito, cantado e sentido nos últimos tempos. É sobre conexão, presença e troca verdadeira. Tem música que ainda nem lancei e já quero cantar junto com quem me acompanha. Vai ser bonito demais viver isso”, comenta Mariana Nolasco.

Confira as datas confirmadas:

19 de setembro – São Paulo (SP) – Casa Natura

11 de outubro – Curitiba (PR) – Teatro Fernanda Montenegro

31 de outubro – Salvador (BA) – Teatro Jorge Amado

1 de novembro – Fortaleza (CE) – Brasil Tropical

6 de novembro – Rio de Janeiro (RJ) – Teatro Clara Nunes

14 de novembro – Belo Horizonte (MG) – Teatro Vallourec