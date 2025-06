Foto: Music On Vinyl Trilha sonora de Minecraft ganha edição em disco de vinil duplo





A produção cinematográfica Minecraft Movie acaba de ganhar sua trilha sonora original em uma edição especial em vinil duplo verde pela Enjoy The Ride Records e WaterTower Records.

Este álbum reúne uma eletrizante seleção de músicas originais e uma trilha sonora dinâmica do compositor vencedor do Grammy e do Emmy, Mark Mothersbaugh. Liderando a trilha sonora está o hino de alta energia I Feel Alive , escrito e produzido por Jack Black, Mark Ronson e Andrew Wyatt.





Agora, de acordo com o site Vinews , A Minecraft Movie: Limited Creeper Colour in Colour Vinyl 2LP está disponível para o mercado internacional em seu site oficial pelo valor de US$ 62,99(cerca de R$ 351 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Em Minecraft , Jack Black entrega vocais poderosos com Danielle Brooks como backing vocal , Mark Ronson no baixo, Dave Grohl do Foo Fighters na bateria, Troy Van Leeuwen do Queen of the Stone Age na guitarra e Roger Manning no sintetizador.

Foto: Music On Vinyl Trilha sonora de Minecraft ganha edição em disco de vinil duplo





A música estreou em 19 de março, quando Black a apresentou ao vivo na Twitch, gravando um videoclipe improvisado para um público de mais de 250 mil fãs.