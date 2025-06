Foto: Tomas Senna Entenda como são os bastidores da segurança em grandes eventos gratuitos





Com a chegada do outono, uma temporada de eventos gratuitos tomou ou ainda tomará conta de parques, praças e espaços públicos em todo o Brasil.

Como não falarmos da retumbante apresentação de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou do Viradão Cultural que acontece anualmente em vários pontos de São Paulo?





Por trás do sucesso e da organização de exposições, shows e ações promovidas por prefeituras - todas ao ar livre -, há empresas que operam longe dos holofotes, mas que fazem toda a engrenagem funcionar.

A NS Operações, referência nacional em gestão de acesso para eventos de grande porte, revela como adapta tecnologia, equipe e estrutura para garantir a entrada e a circulação de milhares de pessoas em ambientes abertos, muitas vezes sem infraestrutura prévia.

Especializada em validação de ingressos, bilheteria, catracas, pulseiras de identificação, orientação ao público e produção de acesso, a empresa também se faz presente em eventos gratuitos de massa. E para tal é necessário o cumprimento de uma legislação específica para eventos deste porte em São Paulo.

A Lei nº 11.948, de 28 de junho de 2004, estabelece diretrizes importantes para a realização de eventos em espaços públicos e privados, com foco na segurança, acessibilidade e controle de público. Um dos pontos centrais da legislação é a exigência de sistemas eficientes de controle de acesso, capazes de garantir a integridade dos participantes, evitar superlotação e facilitar a evacuação em casos de emergência.

Segundo Raquel Boletti, CEO da NS Operações, a logística desses eventos exige planejamento rigoroso: “Em eventos pagos, você tem um controle prévio por meio da venda de ingressos. Já nos gratuitos, é preciso mapear pontos de entrada, prever picos de fluxo, montar esquemas de triagem e empulseiramento, além de treinar a equipe para atender com empatia — tudo isso em espaços públicos que muitas vezes não têm estrutura física definida” , explica.

Nesse contexto, a atuação da NS Operações se destaca como exemplo de conformidade e excelência. Com expertise consolidada em controle de acesso, a empresa oferece soluções que vão desde o planejamento estratégico até a execução operacional, utilizando tecnologia e mão de obra especializada para garantir fluidez, segurança e rastreabilidade em eventos de todos os portes.

Entre as soluções utilizadas pela NS estão as listas digitais, empulseiramento com QR code, pontos de orientação com equipes do “Posso Ajudar” e sistemas móveis de contagem de público — fundamentais para segurança e fluidez.

Tais competências não apenas atendem às exigências legais, como também elevam o padrão de qualidade e confiabilidade do setor, reafirmando a importância de profissionais capacitados na gestão de grandes públicos.

Além da parte técnica, o foco na experiência do público é um dos pilares do negócio: "Eventos gratuitos têm um impacto social forte, e proporcionar uma entrada organizada e humanizada é também uma forma de inclusão", reforça a executiva.

Quem é Raquel Boletti?

Foto: Tomas Senna Os bastidores da segurança em grandes eventos gratuitos





Quando se fala nos maiores eventos do Brasil, a estrutura impecável e a operação logística perfeita chamam a atenção. Poucos sabem que por trás de toda essa grandiosidade está a paulistana Raquel Boletti, fundadora da NS Operações. Com números impressionantes e uma lista de clientes que inclui os maiores nomes do entretenimento mundial, Raquel é a força motriz por trás de shows, festivais e mega produções que movem multidões.

Desde a fundação em 2018, Raquel e sua equipe transformaram a forma de realizar eventos no Brasil. Apenas no primeiro ano, a empresa coordenou 241 eventos, incluindo grandes nomes como Time Warp, Rock Brasil e Coala Festival. Já em 2023, o crescimento foi exponencial. A empresa mobilizou mais de 1.200 freelancers e gerenciou 310 eventos, incluindo gigantes como Fórmula 1, The Town e Camarote Brahma.

“Meu objetivo sempre foi transformar a maneira como os eventos são realizados no Brasil. Queremos não apenas atender às expectativas, mas superá-las, conectando pessoas e criando experiências inesquecíveis” , afirma Raquel.

Impacto além dos números

O ano de 2024 foi o grande marco da empresa, com 481 eventos realizados, uma média de 10 por semana. Entre os destaques estão Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland e até shows internacionais de artistas como Madonna e Iron Maiden.

Nesse período, a empresa movimentou mais de R$ 2,2 milhões em pagamentos a profissionais, reafirmando seu impacto social e econômico.

Além dos números impressionantes, a empresa se destaca por valorizar os profissionais que fazem os eventos acontecerem. São mais de 1.200 freelancers mobilizados por ano, contribuindo diretamente para o mercado de trabalho e promovendo oportunidades em um setor em constante crescimento.

De festivais internacionais a produções culturais locais como Lollapalooza, Tomorrowland, Só Track Boa e Mundo Pixar, Raquel Boletti e a NS Operações são provas de que o Brasil está no mapa global dos grandes eventos – e com uma qualidade que só tende a crescer.