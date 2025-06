Foto: BMG Marina lança 'Princess Of Power' em disco de vinil rosa





Princess of Power é o sexto álbum de estúdio da cantora e compositora galesa Marina, previsto para lançamento em 6 de junho de 2025 pela BMG, via Queenie Records. Este álbum marca um momento significativo na carreira da artista, pois é o primeiro trabalho totalmente independente desde que encerrou seu contrato de 14 anos com a Atlantic Records.

Agora, de acordo com o site Vinews , Princess Of Power está disponível internacionalmente pela BMG, através do site oficial do produto , pelo valor de R$ 34,99(cerca de R$ 195 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).







O álbum foi produzido por CJ Baran e pela própria Marina, trazendo uma sonoridade que mistura elementos do indie pop com influências eletrônicas e letras introspectivas.

Em entrevista, Marina revelou que o disco explora temas como amor, empoderamento feminino e autodescoberta, destacando que sua maior força como artista é a capacidade de amar. Este trabalho também explora os conceitos de poder e liderança para uma nova geração. É um disco construído sobre a crença de que o amor não nos torna fracos, é algo que nos fortalece e nos faz celebrar.

Após o lançamento de seu quinto álbum, Ancient Dreams in a Modern Land (2021), Marina decidiu seguir um caminho independente, criando sua própria gravadora, a Queenie Records. Durante esse período, a artista também enfrentou desafios pessoais, incluindo um diagnóstico de encefalomielite miálgica(EM), que impactou sua saúde e criatividade.

Com Princess of Power , Marina busca reafirmar sua identidade artística e explorar novas possibilidades musicais sem as restrições de uma grande gravadora.

O álbum promete ser um reflexo de sua jornada pessoal e profissional, trazendo uma abordagem mais ousada e emocionalmente sincera.