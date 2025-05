Fotos: Divulgação GAFFFF, maior evento de cultura agro, recebe Leonardo e Fernando e Sorocaba





O Global Agribusiness Festival( GAFFFF), maior evento de cultura agro do mundo, terá Fernando e Sorocaba e Leonardo como principais atrações musicais do evento neste ano.

O festival, organizado pela Datagro, ocorre nos dias 5 e 6 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo.





A dupla Fernando e Sorocaba se apresentará na primeira noite, com sucessos como Madri, Bala de Prata e As Mina Pira . A cantora Fiorella fará uma participação especial no show.

"Fernando e Sorocaba representam essa conexão genuína entre o campo e a cidade, levando a essência rural para os grandes palcos urbanos. Tê-los no GAFFFF, é celebrar, de forma autêntica, a força da música sertaneja e do agronegócio" , afirma Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação, educação e eventos da Datagro.

Antes da apresentação de Fernando e Sorocaba, Fiduma e Jeca sobem ao palco principal do evento para o show de abertura. Este será o segundo ano da dupla no festival.

Com mais de 40 anos de carreira, Leonardo fecha o segundo dia do evento. Uma das vozes mais admiradas da música sertaneja promete emocionar o público com sucessos como Pensa em Mim, Talismã e Entre Tapas e Beijos .

"Leonardo é um dos maiores ícones da música sertaneja, com uma carreira que atravessa gerações e um repertório que marcou a história do gênero no Brasil" , complementa Nastari.

O último dia do evento ainda terá Thiago Carvalho, uma das relevações da nova geração do gênero no Brasil. Além do palco principal, o GAFFFF terá artistas iniciantes se apresentando em diferentes áreas do Allianz Parque ao longo do dia.

Os ingressos já estão à venda e mais de 30 mil pessoas são esperadas no evento. Em 2024, na primeira edição do GAFFFF, mais de 20 mil pessoas, de 23 países e quase todos os Estados brasileiros, participaram do evento.

Outras atrações da GAFFFF

Além dos shows musicais, o Global Agribusiness Forum(GAF) será aberto a todo público do evento. Realizado desde 2012, até o ano passado o GAF era restrito a convidados.

"O processo de ampliar o acesso às palestras e debates do GAF começou na edição passada, quando algumas atrações também se apresentaram para o público presente no festival. O resultado foi tão expressivo e gratificante que decidimos expandir ainda mais essa iniciativa" , afirma Plinio Nastari, presidente da Datagro.

Ao todo serão mais de 90 horas de conteúdo. Entre as atrações anunciadas até agora estão Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e referência no conceito de desenvolvimento sustentável, Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e embaixador especial da FAO para o cooperativismo, Giuliana Morrone, jornalista especialista em ESG, Pablo Spyer, economista e investidor, e Felipe Masetti, conhecido como “o cavaleiro das américas”.

A Corteva Agriscience, que apresenta o GAFFFF, levará cerca de 1.500 produtores rurais e parceiros comerciais de diversas regiões do Brasil para o Allianz Parque, reforçando a conexão entre o campo e a cidade.

Outros 120 agricultores familiares também vão expor seus produtos ao público do festival. Mais de 180 empresas, incluindo agtechs, estarão presentes apresentando tecnologias inovadoras para o agronegócio.

O GAFFFF contará ainda com a Arena de Fogo, um dos grandes destaques da programação gastronômica. Em 2024, o espaço reuniu chefs renomados do Brasil e do exterior, que realizaram 11 aulas ao vivo.

GAFFFF - Global Agribusiness Festival

Data do Evento: 05 e 06 de junho

Horário de acesso ao GAFFFF: Ingressos FULL e Single: das 8h às 23h | Pista: a partir das 18h

Horário dos shows: 18h30 abertura | 20h30 show principal

Local: Allianz Parque

Cidade: São Paulo, SP

Ingressos

Single (Dia único) (05 ou 06 de junho): R$ 800,00

FULL, passaporte para os dois dias do evento: R$ 1.500,00

Preço pista dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 450,00

Meia entrada pista dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 225,00

Mais informações em https://gaffff.com/