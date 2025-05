Fotos: Bravin / Wikimedia Commons / Danny Tiet Música eletrônica cresce e rende quase US$ 13 bilhões em 2024





O mercado da música eletrônica está a todo vapor. É o que indica o relatório IMS Business Report 2025 com base em dados do ano passado que aponta um crescimento do gênero em 6%, resultando em uma receita de US$ 12,9 bilhões(cerca de R$ 74 bilhões no câmbio atual).

Esse montante se referente ao total de música gravada, publicações, festivais e eventos em clubes, além de mercadorias, patrocínios, taxas, vendas de hardware e software para produção de música eletrônica.





Os países que mais se destacaram em termos de audição deste gênero musical na plataforma de streaming Spotify são: México, Alemanha e Reino Unido. O crescimento mais rápido foi do México, com um aumento

de 60% em audições se comparado a 2024.

Produção musical sob inteligência artificial

Outro ponto abordado no relatório do IMS foi o de produção musical assistida por inteligência artificial, onde parte dos consumidores utilizaram sua criatividade para produzir com IA generativa: "2024 foi o ano em que a IA generativa entrou em ação, com 10% dos consumidores usando IA generativa para criar músicas ou letras, e um total combinado de 60 milhões de usuários de aplicativos de IA musical", afirma o relatório.

Atualmente, os 10 grandes nomes da música eletrônica mundial são: Armin van Buuren, David Guetta, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Kygo, Tiësto, Steve Aoki, Vintage Culture e o brasileiro Alok.