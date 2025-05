Foto: Domínio público Duran Duran: coletânea 'Greatest' é relançada em vinil branco





Greatest é a compilação definitiva do lendário grupo de synthpop Duran Duran, que está sendo relançado em vinil pela primeira vez desde seu lançamento inicial em 1998.

Esta compilação traz 19 clássicos do Duran Duran, incluindo Rio, The Reflex, Ordinary World, Come Undone, Hungry Like The Wolf, Girls on Film,

Ordinary World, Save a Prayer, entre muitos outros. O disco exclui apenas as faixas do álbum tributo Thank You de 1995.





Agora, de acordo com o site Vinews , Greatest ganha uma versão especial em vinil branco que já está disponível em seu site oficial pela Warner Music pelo valor de US$ 53,99(cerca de R$ 305 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Greatest é uma atualização da coletânea Decade (1989), adicionando faixas dos anos 1990 e algumas músicas foram editadas para caberem

em um único CD na época. O single Electric Barbarella foi lançado no Reino Unido para promover o álbum.

Até o ano de 2008, a coletânea vendeu 1,3 milhão de cópias nos EUA e foi certificada Platina pela RIAA.

Confira o conteúdo completo de Greatest do Duran Duran em vinil branco:

1. Is There Something I Should Know?

2. The Reflex

3. A View To A Kill

4. Ordinary World (Single Version)

5. Save A Prayer (US Single Version)

6. Rio (US Edit)

7. Hungry Like The Wolf

8. Girls On Film

9. Planet Earth (Single Version)

10. Union Of The Snake

11. New Moon On Monday

12. Wild Boys

13. Notorious

14. I Don't Want Your Love (Shep Pettibone 7" Mix)

15. All She Wants Is (45 Mix)

16. Electric Barbarella (Edit)

17. Serious (Edit)

18. Skin Trade (Radio Cut)

19. Come Undone (Edit)