Foto: Reuters / Creative Commons Spotify planeja aumentar preços de assinaturas na Europa e América Latina





Ao que tudo indica, a plataforma de streaming Spotify, a mais popular do mundo, está planejando aumentar os preços de suas assinaturas na Europa e América Latina. As informações são do jornal Financial Times que reforça que tal mudança já deva ocorrer em "dezenas de países" no mês de junho deste ano.

A reportagem explica que este aumento na Europa seja equivalente a 1 Euro(cerca de R$ 6,42 no câmbio atual) em assinaturas Premium individuais, com alguns países, incluindo Holanda e Luxemburgo, já tendo observado um reajuste "nas últimas semanas".





O Spotify, que até final de 2024 contava com 263 milhões de usuários pagos em todo o mundo, acaba que, indiretamente, dando uma boa notícia aos detentores de direitos musicais, que estão presenciando

uma manutenção de preços da plataforma digital com mais regularidade depois de uma década e meia em que o preço básico da assinatura ficou em US$ 9,99 mensais.