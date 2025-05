Foto: Fábio Rickman Cantora gospel Valesca Mayssa ultrapassa 1 bilhão de plays





Valesca Mayssa, uma das apostas do gospel brasileiro, segue conquistando os corações dos ouvintes em todas as plataformas digitais.

Nascida na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paul o, a cantora iniciou sua carreira profissional aos 15 anos, com o marco do lançamento da música Árvore Cortada , em 2019.





A faixa acumula mais de 270 milhões de reproduções nas plataformas digitais, já proporcionando grande reconhecimento à carreira de Valesca. Além da primeira faixa, outro sucesso é a música Eu Sou Teu Pai , que supera os 400 milhões de plays no mesmo ambiente digital.

Com três coletâneas de músicas lançadas, Valesca Mayssa também possui diversas canções de destaque: Eis-me Aqui , que ultrapassa 128 milhões de reproduções; Boa Obra , que soma 108 milhões de plays; o medley Dias de Guerra e Boa Obra (Festival) ; O Encontro , parceria com a dupla Jefferson & Suellen, que já alcançou 67 milhões; além de Preciso Confiar (com Stella Laura), Inflama e Espírito Santo .

“Já faz 2 anos desde o último projeto 'Eu Sou Teu Pai', então há uma grande expectativa no ar. Mas, para ser bem sincera, eu estou me guardando muito no Senhor, na expectativa de que tudo ocorra de acordo a vontade dEle. Da escolha do repertório à locação da gravação… Tudo! Estamos nesse propósito misturado com tamanha expectativa” , conta a cantora com exclusividade em entrevista à esta coluna.

No total, a cantora de 27 anos acumula mais de 1,2 bilhão de reproduções em todas as plataformas digitais de música. Além do grande reconhecimento com números, Mayssa foi destaque nos charts da Billboard Hot 100, por onde permaneceu por 42 semanas consecutivas na classificação com a música Eu Sou Teu Pai , sendo considerada pela Billboard um dos nomes mais fortes da música gospel em 2024.

Nas plataformas, Valesca Mayssa acumula 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, contando também com mais de 1 milhão de seguidores no aplicativo de música. Já na Deezer, a cantora possui 320 mil fãs inscritos em seu perfil, enquanto soma mais de 470 milhões de visualizações nas suas faixas do YouTube.

Dessas milhões de reproduções no YouTube, cerca de 300 milhões são da música de Eu Sou Teu Pai , lançada em junho de 2023, cujo clipe foi gravado ao vivo com distribuição da Todah Music. A música rendeu à cantora dois prêmios no Troféu Gerando Salvação, nas categorias Música do Ano e Cantora do Ano, num evento que aconteceu em 2024.

“Foi realmente uma surpresa, mas também uma honra muito grande. Esse prêmio me faz ter ainda mais consciência da responsabilidade que carrego ao ser referência para tantas pessoas, especialmente ao receber um título tão significativo. No fundo, eu sei que Deus tem cumprido as promessas que fez lá atrás, ainda assim a gente nunca está totalmente preparada para viver tudo isso” , concluiu Valesca Mayssa.