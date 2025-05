Foto: Wes Candela / Creative Commons Sex Pistols: show histórico de 1978 ganha edição em vinil branco





Mais de 40 anos depois, a produção dos Sex Pistols do seu período juntos com criatividade original, forjada em meio a tempos de liderança ruim e turbulência econômica, continua a ressoar de maneiras que a maioria nunca poderia ter imaginado.

Não menos importante aqueles dos Estados Unidos que testemunharam as performances que compõem este lançamento.





Um documento dos últimos dias da banda, deixada à deriva por uma gestão ausente em uma gravadora que realmente não entendia, em um país que sem dúvida se sentia mais ameaçado do que animado pela perspectiva do grupo, vital, primitivo e convincente são todas palavras que podem ser usadas para descrevê-los.

Até seu retorno como uma entidade ao vivo em 1996, tudo o que se seguiu à sua curta e fatídica turnê pelos EUA em janeiro de 1978 foi simplesmente uma paródia do que havia sido.

Com shows finalmente lançados na íntegra e sequenciados corretamente pela primeira vez - Live In the USA 1978 nos leva de volta ao momento em que a força criativa que era o Sex Pistols implodiu.

Foto: Universal Music / EMI Sex Pistols: show histórico de 1978 ganha edição em vinil branco





Segundo o site Vinews , Live In The USA - Dallas , que revisita o histórico show do Sex Pistols em 10 de janeiro de 1978, acaba de ganhar uma edição especial em vinil branco que já está disponível para pré-venda no Brasil no site da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90(+taxa de entrega).



Confira o conteúdo completo de Live In The USA - Dallas em vinil branco:

1. Intro / Radio Ad

2. God Save the Queen

3. I Wanna Be Me

4. Seventeen

5. New York

6. EMI

7. Bodies

8. Belsen Was a Gas

9. Holidays in the Sun

10. No Feelings

11. Problems

12. Pretty Vacant

13. Anarchy in the UK

14. No Fun