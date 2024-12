Foto: Globoplay Belo em entrevista: "Erro e acerto como todos na vida"





O cantor Belo concedeu uma entrevista à plataforma de streaming Globoplay onde estreou o seu documentário Belo, Perto Demais da Luz que revisita sua trajetória, abordando as reviravoltas em sua carreira.

Os quatro episódios relembram momentos emblemáticos da trajetória de Marcelo Pires , nome de registro do músico.





"Se eu falar que foi fácil reviver algumas situações, estaria mentindo. Mas foi muito bom para eu lembrar de onde eu vim, resgatar algumas memórias e poder mostrar para o público o Marcelo", analisa o artista sobre as gravações.

Belo também conta se algum momento dessa experiência mais lhe impactou ou emocionou: "Todos foram especiais, me tocaram em lugares únicos e íntimos", descreve, revelando ainda o que gostaria que as pessoas soubessem sobre o verdadeiro Belo. "Que eu sou de carne e osso, erro e acerto como todos na vida e sou feliz por quem sou e por onde cheguei".



Confira a entrevista com Belo :

Belo, como você avalia a iniciativa da produção de um documentário sobre a sua trajetória?

Eu fico feliz demais. Por tudo o que construí até aqui, por trazer na minha bagagem de vida tantas histórias, que mesmo não sendo todas positivas, serviram para eu me tornar o cara que sou hoje.



Como foi para você participar das gravações de 'Belo, Perto Demais da Luz'?

Se eu falar que foi fácil reviver algumas situações, estaria mentindo. Mas foi muito bom para eu lembrar de onde eu vim, resgatar algumas memórias e poder mostrar para o público o Marcelo.



Durante as gravações do documentário, qual foi o momento mais emocionante ou marcante?

Todos foram especiais, me tocaram em lugares únicos e íntimos.



Como você lida com a exposição pública do seu relacionamento e como ele foi abordado no documentário?

Ser uma figura pública tem dessas coisas, tive altos e baixos nos meus relacionamentos, mas vivi todos eles intensamente. E, cada pessoa que passou na minha vida, tem uma importância.



O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o verdadeiro Belo?

Que eu sou de carne e osso, erro e acerto como todos na vida e sou feliz por quem sou e por onde cheguei. Ainda falta muito para conquistar, mas eu agradeço todos os dias a Deus por me permitir viver cada momento.



Como você descreve o Belo? E o Marcelo Pires?

Depois de tanto tempo sendo o Belo, hoje somos um só . (risos)



Além do documentário, que estreia hoje no Globoplay, recentemente, o público pode ver outra faceta sua na plataforma. Atuando na terceira temporada de 'Arcanjo Renegado' , já disponível completa no streaming da Globo. Conte um pouco como foi a sua preparação e experiência de interpretar o inspetor Silvio .

Foi diferente e muito enriquecedora. Eu sou apaixonado pela arte em todas as suas formas, e poder interpretar o Silvio, ter tido essa confiança da equipe e dos atores envolvidos, foi incrível.