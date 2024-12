Foto: Wikimedia Commons Clássico dos Beatles volta a fazer sucesso no Reino Unido





Mais uma prova de que a obra dos Beatles é, incontestávelmente, atemporal.

Os Fab Four voltaram a figurar entre as bandas mais ouvidas no Reino Unido neste mês com o clássico From Us To You , lançado no álbum Live at the BBC em 20 de novembro de 1994 , como uma compilação ao vivo do grupo na rádio inglesa entre os anos de 1963 e 1965.





O single entrou nesta semana para o TOP 10 da região britânica.

From Us To You é, em sua essência, o single From Me To You , lançado originalmente em 1963, que foi escrito por John Lennon e Paul McCartney. A faixa se tornou a primeira canção TOP 1 da banda .

Naquela época, From Me To You não causou muito impacto nas rádios, até que Del Shannon realizou uma versão dela e se tornou um imenso sucesso.

Há cerca de duas semanas, From Us To You entrou para o TOP 20 da Official Physical Singles Chart do Reino Unido , ficando na 11ª posição. Este chart reúne os singles mais vendidos da região com dados de vendas de CD's e discos de vinil , além de outros formatos.

From Us To You também colocou os Beatles entre os discos de vinil mais vendidos do Reino Unido , ficando na 9ª posição .

A "redescoberta" de From Us To You vem na esteira do sucesso de Now and Then , a última música dos Beatles que foi lançada em 2023 e que concorrerá ao Grammy 2025 nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance de Rock .