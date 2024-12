Foto: Reprodução / Instagram / @maiaraemaraisa Maiara teve que ser amparada por segurança ao deixar palco de cruzeiro





Que situação!

De acordo com uma matéria do site UAI , a cantora Maiara , que faz dupla com a irmã Maraísa , chamou a atenção do público de seu cruzeiro temático ao sair do palco.





Maiara teve que ser retirada do local sendo carregada nos braços de uma segurança, pois aconteceria em seguida o show da dupla sertaneja Gian e Giovanni .

O motivo: a cantora pode ter exagerado na bebida .

Os fãs da dupla ficaram bem preocupados no local, principalmente quando as irmãs cantaram a música Bebaça, onde ambas realizaram brinde com tequila.

Muitos pediram, de forma bem humorada, para que Maiara bebesse água do que a bebida alcóolica.

