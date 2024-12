Foto: Reprodução / Instagram / @dulcemaria Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Luísa Sonza e os planos para uma carreira internacional em 2025





Dulce Maria , integrante do icônico grupo pop mexicano RBD , renovou o seu contrato com a Sony Music Publishing , braço de publicação da gravadora.

O novo acordo vem na sequência do lançamento do inédito single Ojalá , uma parceria com o espanhol Beret, que aconteceu no dia 14 deste mês.





Agora, sob o novo contrato com a Sony Music Publishing México, Dulce Maria poderá focar em suas composições autorais , marcando uma nova fase de sua bem sucedida carreira.

“A renovação com a Sony Music Publishing é um passo orgulhoso e muito importante na minha carreira. Há 12 anos que eles protegem e divulgam o meu trabalho como compositora, parte fundamental do meu processo criativo" , celebra

Dulce Maria . "Desde que descobri o poder de contar minhas histórias e me conectar com milhares de pessoas através da minha arte, a composição se tornou minha paixão”.

E complementa: “Após minha participação na (novela) Clase 406, entrei na Fermatta, escola de música afiliada à Berklee (College Of Music), para estudar composição. Mas tive que interromper os estudos quando ‘Rebelde’ começou, o que me deu a oportunidade de alcançar milhares de corações e muitos países. Minha preocupação em contar minhas histórias e emoções através da música sempre permaneceu em mim”.

Ao longo de sua carreira, Dulce Maria já lançou mais de 30 músicas , tanto com o RBD quanto em sua carreira solo , onde se destacam I nevitable, Más Tuya Que Mía e Amigos Com Derechos (com Marília Mendonça ).

O álbum mais recente de Dulce Maria foi Orígen , lançado em 2022 com 17 canções assinadas pela artista .