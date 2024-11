Foto: Reprodução / Instagram / @jamesblunt James Blunt celebra 20 Anos de 'Back to Bedlam' em show único em São Paulo





O cantor britânico James Blunt vem ao Brasil para realizar uma apresentação única em São Paulo no dia 8 de julho de 2025 , como parte de sua turnê mundial comemorativa dos 20 anos do lançamento de seu álbum de estreia, Back to Bedlam . O show acontecerá na renomada casa de espetáculos Terra SP , com produção da Rider2 .

James Blunt presenteará o público com a apresentação integral do álbum Back to Bedlam , que o levou ao estrelato internacional em 2004. Os fãs terão a oportunidade de reviver, ao vivo, hits atemporais como You're Beautiful, Goodbye My Lover, Wisemen e High , que definiram uma era e consolidaram Blunt como um dos artistas mais sensíveis e talentosos de sua geração.





Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, James Blunt se estabeleceu como uma das vozes mais autênticas e cativantes do pop britânico contemporâneo. Sua carreira, marcada por composições profundamente pessoais e performances emocionantes, inclui outros grandes sucessos que também farão parte do setlist, como 1973, Bonfire Heart, Stay the Night e Monsters .

A importância de James Blunt para a cena musical global é incontestável. Seu estilo único, que mescla pop, folk e rock alternativo , influenciou uma geração de artistas e conquistou fãs em todos os continentes. Sua habilidade em criar conexões emocionais através de suas letras introspectivas e melodias cativantes o tornou um dos artistas mais respeitados da indústria musical.

O show de James Blunt em São Paulo mostra um vislumbre sobre a jornada do artista através de sua impressionante discografia que incluir seu mais recente álbum de estúdio de Who We Used To Be , lançado em 2023.

James Blunt ao vivo em São Paulo

20 anos de Back to Bedlam

Terra SP

Av. Salim Antônio Curiati, 160 - Campo Grande, São Paulo (SP)

Horário: 20h (abertura da casa) / 21h30 (início do show)

Ingressos na Ticketmaster: https://www.ticketmaster.com.br/event/james-blunt

Classificação etária: 16 Anos.

Menores apenas acompanhados pelos pais ou responsável legal.