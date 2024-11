Foto: Divulgacao Velvet Chains retorna com o inédito single 'Dead Inside'





Após o sucesso de sua versão do clássico Suspicious Minds de Elvis Presley , o Velvet Chains anuncia mais uma música original de seu álbum de estreia programado para março de 2025 .

A banda é composta por Ro Viper (voz), Lahi Cassiano (guitarras e vocais de apoio), Von Boldt (guitarras e vocais de apoio), Nils Goldschmidt (baixo e vocais de apoio) e Jason Hope (bateria).





Em Dead Inside , Ro Viper entrega os versos e o refrão com intensidade, transmitindo a mensagem impactante de que "meu coração ainda bate, mas estou morto por dentro". A ponte da música traz uma melodia inesquecível, com Goldschmidt, Boldt, Viper e Cassiano alternando nos vocais principais antes de retornar ao refrão final.

A produção ficou por conta de Mitchell Marlow , conhecido por seu trabalho com In This Moment, New Years Day e Cassadee Pope .

"Essa faixa foi uma jornada experimental para nós, desafiando nossos limites musicais, rítmicos, vocais e líricos. Com a orientação do nosso produtor Mitchell Marlow, conseguimos dar vida à música, explorando o processo de abandonar uma fachada e revelar o verdadeiro eu. Esperamos que os ouvintes se conectem com a vulnerabilidade e autenticidade presentes na canção" , explica a banda.

Além do novo single, o Velvet Chains também disponibilizou o clipe oficial de Dead Inside , dirigido por Brian Cox (Bring Me The Horizon, The Used, Gemini Syndrome). O videoclipe, ambientado em uma casa antiga de estilo vitoriano, mostra a banda se apresentando enquanto cada membro se encara em um espelho que reflete seus "eus mortos por dentro".

Confira: