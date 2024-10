Foto: Disney Plus Documentário sobre Bruce Springsteen estreia no streaming





Diário De Estrada: Bruce Springsteen & The E Street Band estreia nesta sexta-feira (25) na plataforma de streaming Disney+ e oferecerá um olhar aprofundado das criações do lendário músico e sua banda, a E Street Band .

O documentário, dirigido por Thom Zimny , com produção de J on Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard, Sean Stuart e pelo próprio Bruce Springsteen , mergulhará nas incríveis performances ao vivo do lendário músico americano - compartilhando filmagens de ensaios da banda e momentos especiais nos bastidores - além de contar com diversos depoimentos do roqueiro.





Em Diário De Estrada: Bruce Springsteen & The E Street Band os fãs têm a chance de mergulhar em filmagens da turnê de 2023-2024 , enquanto acompanham a banda em seu processo de preparação e em apresentações para milhares de pessoas ao redor do mundo.

Aos 75 anos, Bruce Springsteen é definitivamente uma lenda do cenário musical, tendo em seu currículo 20 Grammy Awards por sua discografia e até mesmo um Oscar de Melhor Canção Original por sua faixa Streets Of Philadelphia composta para o longa Filadélfia de 1993.



Em 1999, Springsteen foi introduzido no Hall da Fama dos Compositores e no Hall da Fama do Rock and Roll dos Estados Unidos . Já em 2010 foi considerado pela revista Rolling Stone o 23º maior artista de todos os tempos .



Confira o trailer: