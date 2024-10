Foto: Reprodução / Instagram / @theweeknd A tecnologia que The Weeknd usou para gravar o clipe 'Dancing in the Flames'





Depois que Kendrick Lamar foi anunciado como atração principal do intervalo do Super Bowl através da Apple , agora sabemos que o astro canadense The Weeknd utilizou uma famosa tecnologia para a gravação de seu novo clipe Dancing in the Flames .

A Apple revelou que toda a produção audiovisual de Dancing in the Flames foi filmada de um aparelho celular iPhone 16 Pro . O anúncio foi realizado no evento It's Glowtime .





Não é a primeira vez que a Apple realiza esse tipo de trabalho: Olivia Rodrigo , outro grande nome do pop mundial na atualidade, utilizou um iPhone 15 para gravar um clipe.

“Usar o iPhone 16 Pro está começando a apagar a linha entre o que é considerado uma ‘câmera profissional’ e o que não é”, explica Erik Henrikkson , diretor de fotografia. “E acho que isso realmente vai ajudar os jovens cineastas que estão surgindo".

E continuou: “Trabalhar com o iPhone 16 Pro, que agora grava em 4K120 frames, é realmente uma virada de jogo quando se trata de trabalhar com pós. Você pode aumentar a velocidade e trabalhar em estreita colaboração com o pós-supervisor no set. Fizemos testes e ficamos ambos muito entusiasmados quando vimos os resultados”.