Cidade Verde Sounds celebra '10 Anos de Missão de Paz' em novo DVD Foto: Divulgação





O Cidade Verde Sounds , liderado pelo vocalista Adonai e pelo DJ e beatmaker Dub Mastor , lança nesta sexta-feira (8) o registro audiovisual 10 Anos de Missão de Paz .

Gravado no fim de abril, na Audio Club , em São Paulo , o show comemorativo contou a participação de nomes como Planta e Raiz, Rael, Marina Peralta, Fábio Brazza e o funkeiro MC Kako , com quem a banda divide os vocais na nova música

de trabalho O Tempo Não Para .





“É difícil escolher as músicas preferidas, mas com certeza ‘O Tempo não para’ é um ponto alto do DVD. É o tipo de letra que vai fundo na alma, do jeito que nossos fãs gostam e que moldaram nossa carreira. Ela retrata a luta por um lugar ao sol, e que basicamente define esse DVD pra nós: a realização de uma conquista que veio com muita luta. E o Kako, para mim, é um dos maiores artistas da atualidade. Ele traz no funk a essência da rua, da mensagem, da espiritualidade. Tudo que o reggae e o rap também defendem” , diz Adonai .

Antes do projeto chegar às plataformas na íntegra, o Cidade Verde Sounds lançou Coração Novin (com a cantora Marina Peralta ) e Seu Cheiro (com os parceiros do Planta e Raiz ).

Foto: Divulgacao Cidade Verde Sounds: DVD '10 Anos de Missão de Paz' chega nesta semana





O vocalista comentou sobre a escolha dos convidados para mais este traballho do grupo: “Cada participação foi escolhida a dedo: Brazza é um grande amigo e, para nós, um dos maiores letristas do Brasil; os caras do Planta conseguem lançar músicas e discos lindos com a mesma qualidade de 20 anos atrás, como se o tempo não passasse. São referências. Já o Rael é a prova de como o reggae, o rap e o pop podem estar dentro da mesma música com maestria”.

E nessa grande festa ainda tem outros nomes de peso, como explica o vocalista do Cidade Verde Sounds : “A Marina é uma artista completa, tem letra, discurso, visual e presença, além de ser uma grande amiga também. O Kako é parceiro, conterrâneo nosso, e como eu já disse, um dos grandes da nossa geração. Temos ainda no DVD o DJ Coala, que produziu muita coisa do Cidade Verde e abrilhantou a noite com a sua presença” , completa.

O novo DVD traz 18 faixas , incluindo quatro inéditas e 14 regravações de clássicos. Foi produzido pelo renomado Daniel Ganjaman , responsável por

trabalhos com Sabotage, Criolo, Baiana System e Planet Hemp , criando essa atmosfera de celebração de uma linda trajetória de uma banda que segue

na atividade e com planos para o futuro. Já a direção é de Mateus Rigola , que já assinou clipes de MC Daniel, MC Kako e Costa Gold .

Carregado de memórias afetivas, o Cidade Verde Sounds vive um grande momento ao registrar encontros inesquecíveis em um ato de devoção à música.

“O disco ‘Missão de Paz’ mudou nossa vida e o cenário reggae dez anos atrás. Então nada mais justo que celebrarmos esse aniversário com o primeiro DVD da banda. Fizemos nosso melhor, sem gravadora, só na raça e com o amor que nos trouxe até aqui, além de amigos queridos como Daniel Ganjaman, que acreditou no projeto e é um dos maiores produtores e arranjadores do Brasil. O resultado não podia ser outro: momentos de muita emoção, com músicas que marcaram muita gente, e inéditas que vão marcar daqui pra frente”.

Confira o conteúdo completo de 10 Anos de Missão de Paz , o novo DVD do Cidade Verde Sounds :

1. Missão de Paz

2. Mensagem Antiga

3. Faroeste

4. Red Eyes

5. Da Minha Vida

6. Minha Alegria

7. Roda Gigante

8. Plantando Ganja

9. Acidentalmente (com Fabio Brazza )

10. Tá Difícil Esquecer

11. Coração Novin (com Marina Peralta )

12. Real Ganjaman

13. O Tempo Não Para (com MC Kako )

14. Nunca É Tarde

15. Seu Cheiro (com Planta e Raiz )

16. Fazendeiro de Apartamento

17. Chumbo Trocado (com Rael )

18. Até o Fim