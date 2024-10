Foto: Reprodução / Instagram / @liampayne Liam Payne: executivo suspende audições do 'Britain's Got Talent' após morte do cantor





Após a recente morte do cantor pop Liam Payne , ex-integrante do One Direction , o icônico executivo da indústria musical, Simon Cowell , anunciou a suspensão das audições do reality show Britain's Got Talent .

Cowell chegou a dizer que "se sente vazio" pela perda do artista, com quem trabalhou na boyband britânica.





A decisão de Simon Cowell foi anunciada pela empresa ApplauseStore , que é responsável pela venda de ingressos do Britain's Got Talent , juntamente com uma mensagem emocionada do executivo.

“Você nunca sabe realmente como se sente sobre alguém até que um momento como esse aconteça. Liam, estou realmente devastado. De coração partido. E me sinto vazio. E quero que você saiba quanto amor e respeito tenho por você.

Cada lágrima que derramei é uma lembrança sua” , iniciou Cowell .

“É tão difícil colocar isso em palavras agora. Saí hoje e pensei em tantas vezes que passamos juntos. Queria que você soubesse o que eu sempre diria às milhares de pessoas que sempre me perguntavam. Como é Liam? E eu diria a elas que você era gentil, engraçado, doce, atencioso, talentoso, humilde, focado. E o quanto você amava música. E quanto amor você realmente tinha pelos fãs” , continuou.

Simon Cowell também lembrou quando Liam Payne ainda era um adolescente, em busca de um lugar na música: “Eu tive que te dizer quando você tinha 14 anos que esta não era sua hora. E nós dois fizemos uma promessa de que nos encontraríamos novamente. Muitas pessoas teriam desistido. Você não desistiu. Você voltou e em poucos meses o mundo inteiro conheceu Liam. E você nunca esqueceu os fãs. Eu vi você passando tanto tempo com pessoas que queriam te conhecer. Você realmente se importava.”

E concluiu: "Eu sempre pensei em vocês 5 da banda como irmãos. E lendo suas mensagens hoje eu acredito que vocês eram. E agora Liam, eu posso ver o efeito que você teve em tantas pessoas. Porque você nos deixou muito cedo. Descanse em paz, meu amigo. E estou enviando meu amor, pensamentos e orações para sua família".