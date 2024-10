Foto: Chapman Baehler Tears For Fears terá show exibido nos cinemas pela primeira vez





Tears For Fears , uma das duplas mais importantes da história da música pop, vai exibir nos cinemas o filme-concerto Tears For Fears Live (A Tipping Point Film) , o primeiro registro ao vivo dos britânicos que estará nas telonas da rede UCI nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro .

O longa é uma gravação da turnê mundial Tipping Point Tour Part 2 e conta com clássicos como Everybody Wants To Rule The World, Shout, Sowing The Seeds Of Love, Mad World, Head Over Heels , além de novas músicas do álbum The Tipping Point .





A produção estreia nos cinemas na mesma semana do lançamento do novo disco do duo Songs For A Nervous Planet , que acontece no dia 25 de outubro . Os ingressos para o filme já estão à venda na rede UCI .

Curt Smith , um dos integrantes do Tears For Fears , comentou sobre a criação do álbum e do filme: "Decidimos filmar o show ao vivo no ano passado. Acho que muitas pessoas não sabem que somos uma ótima banda ao vivo, na verdade!", frisa o músico.

"Elas veem um duo e pensam que são apenas duas pessoas com alguns teclados e fitas de apoio, e só isso. Ao longo dos anos, melhoramos bastante desde o nosso auge nos anos 80", complementa.

Roland Orzabal observa: “Nunca lançamos um álbum ao vivo oficial, então pode-se dizer que este é um álbum que demorou 40 anos para ser feito.”

Sobre 'The Tipping Point' dos Tears For Fears

The Tipping Point é o primeiro disco da banda em 17 anos e foi observado pela imprensa internacional como o lançamento mais esperado de 2022. Este novo projeto de Roland Orzabal e Curt Smith já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Concord Music Group .

Em outubro de 2021, o Tears For Fears iniciou a apresentação de The Tipping Point lançando a sua faixa título, capturando a dor de ver alguém que você ama perder sua longa batalha contra uma doença. Seu segundo single, No Small Thing , foi um encontro de mentes enquanto a dupla voltava para a mesa de projeto e utilizaram o coração e a alma para completar o álbum.

O vídeo que acompanha foi feito utilizando exclusivamente imagens encontradas mostrando o conflito entre as liberdades individuais e a responsabilidade coletiva. Seu último single, Break The Man , é uma faixa empoderadora, mas groovy, que exige um melhor equilíbrio entre homens e mulheres.

Inspirado na letra da canção, o vídeo engloba um mundo que ilustra a realidade do patriarcado – um lugar de hierarquias intermináveis construído sobre uma devoção cega a estruturas instáveis e insustentáveis. Por dentro, o mundo parece infinito, mas de fora é um mero brinquedo na mão do universo.

O Tears For Fears foi formado em Bath , na Inglaterra, em 1981. Com 30 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo , eles lançaram canções que se tornaram verdadeiros clássicos do rock como Pale Shelter, Change, Mad World, Everybody Wants to Rule the World, Shout, Head Over Heels e Woman In Chains – esta, com a participação de Oleta Adams, Phil Collins e Manu Katché .