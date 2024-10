Foto: Universal Music / Island Records U2 lança edição de 20 anos de 'How To Dismantle An Atomic Bomb' em vinil duplo





O U2 está relançando o álbum de sucesso How To Dismantle An Atomic Bomb em uma edição especial em vinil duplo pela Universal Music , via Island Records , para celebrar os 20 anos de seu lançamento .

O produto já está disponível para pré-venda no Brasil na Umusic Store pelo valor de R$ 499,90 .



How To Dismantle An Atomic Bomb conquistou oito prêmios Grammy para os quais foi indicado, incluindo Álbum do Ano .





Agora remasterizado pela primeira vez , o disco inclui os singles de sucesso global Vertigo (vencedor de três prêmios Grammy ), City Of Blinding Lights e Sometimes You Can't Make It On Your Own , ao lado da faixa bônus Fast Cars .

Esta nova edição conta com o álbum original em um conjunto de dois discos de vinil preto , de 180 gramas , a capa original gatefold e um livreto de 16 páginas de grande formato .

How to Dismantle an Atomic Bomb é o 11º álbum do U2 e foi lançado originalmente em 22 de novembro de 2004 no Reino Unido pela Island Records e um dia depois nos Estados Unidos pela Interscope Records .

Assim como seu álbum anterior All That You Can't Leave Behind (2000), o disco exibe um som de rock mais mainstream depois que a banda experimentou rock alternativo e dance music na década de 1990 .

Foto: Universal Music / Island Records U2 lança edição de 20 anos de 'How To Dismantle An Atomic Bomb' em vinil duplo





Sua produção foi assinada por Steve Lillywhite , com produção adicional de Chris Thomas, Jacknife Lee, Nellee Hooper, Flood , os colaboradores de longa data, Daniel Lanois e Brian Eno , além de Carl Glanville .

Procurando por um som mais contundente do que o de seu álbum anterior, o U2 começou a gravar How to Dismantle an Atomic Bomb em fevereiro de 2003 com Thomas. Após nove meses de trabalho, a banda tinha um álbum de material pronto para lançamento, mas eles não ficaram satisfeitos com os resultados. O grupo posteriormente alistou Lillywhite para assumir como produtor em Dublin em janeiro de 2004 .

Lillywhite , junto com seu assistente Lee , passou seis meses com a banda retrabalhando músicas e incentivando melhores performances. Bono , frontman do U2 , descreveu o álbum como "nosso primeiro álbum de rock. Levamos vinte anos ou o que for, mas este é nosso primeiro álbum de rock."

Tematicamente, o disco aborda a vida, a morte, o amor, a guerra, a fé e a família .

How to Dismantle an Atomic Bomb recebeu críticas geralmente positivas dos críticos e alcançou o primeiro lugar em 34 países , incluindo os EUA, onde as vendas de 840 mil cópias na primeira semana quase dobraram o recorde pessoal anterior da banda.

Confira o conteúdo completo da nova edição em vinil de How to Dismantle an Atomic Bomb do U2 :

Disco 1

Lado A

Vertigo

Miracle Drug

Sometimes You Can't Make It On Your Own

Lado B

Love and Peace or Else

City Of Blinding Lights

All Because Of You

Disco 2

Lado C

A Man And A Woman

Crumbs From Your Table

One Step Closer

Lado D

Original Of The Species

Yahweh

Fast Cars (faixa bônus).