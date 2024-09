Foto: Sony Music / Epic Records A aquisição milionária da Sony Music pelo catálogo de Michael Jackson





Um tribunal de apelações da Califórnia (EUA) abriu caminho para os representantes legais do espólio de Michael Jackson (1958-2009) vendam 50% da obra gravada do Rei do Pop à Sony Music Entertainment .

Tal decisão foi contra o desejo de Katherine Jackson , mãe de Michael, que argumentou que a venda do "bem mais valioso" da propriedade do artista violou seus desejos.





Katherine Jackson argumentou que a venda do catálogo para a Sony Music não era de interesse de seu filho e que o espólio tendia a ter seu valor aumentado com o tempo. Porém, o entendimento do tribunal da Califórnia foi diferente e que a permissão da venda estava de acordo com o testamento deixado pelo cantor.

“Os executores darão amplos poderes de venda, sem exceção para os ativos específicos em questão neste caso” , afirmou o tribunal da Califórnia . “Como tal, o tribunal de sucessões não errou ao concluir que era intenção de Michael permitir que os executores vendessem quaisquer bens imobiliários, incluindo aqueles

em questão na transação proposta.”

E concluíram: “O tribunal de sucessões não errou ao concluir que era intenção de Michael permitir que os executores vendessem quaisquer ativos imobiliários, incluindo aqueles em questão na transação proposta.”

Outro motivo para o referido tribunal não acatar as reclamações de Katherine Jackson é que, segundo sua observação, a mãe de Michael Jackson "perdeu o direito à sua alegação de que a transação proposta viola os termos do testamento de Michael", justamente por ela não ter abordado tal reclamação na primeira fase do processo.

Com isso, a Sony Music , que já mantinha uma relação de longa data com Michael Jackson , desde o lançamento do álbum Off The Wall em 1979 sob o selo Epic Records , poderá adquirir metade dos direitos fonográficos do catálogo do artista pelo valor de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões ), considerando que o valor total da obra foi avaliada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,1 bilhões ).

Em um outro momento de sua carreira, Michael Jackson chegou a adquirir a ATV Music , que detinha o catálogo dos Beatles , nos anos 1980, algo que azedou a relação de amizade que o astro pop tinha com Paul McCartney . A Sony acabou adquirindo metade da ATV, formando a Sony/ATV Music Publishing . Contudo, a gravadora comprou a outra metade da ATV em 2016.

Em sua discografia, Michael Jackson lançou Thirller , em 1982, pela Epic Records , que se tornou o disco mais vendido de todos os tempos na indústria musical , com mais de 100 milhões de cópias vendidas .