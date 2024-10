Foto: Reprodução YouTube: a tecnologia que está sendo desenvolvida para detectar vozes e rostos por IA





O YouTube , a maior plataforma de vídeos do mundo, informou recentemente em seu blog que está trabalhando em uma "tecnologia de identificação de canto sintético" que permitirá aos seus parceiros detectar automaticamente um conteúdo que simule vozes cantadas.

Esta tecnologia estará inserida dentro do Content ID - aquele espaço com textos que fica embaixo dos números de visualizações de cada vídeo . Esta parte foi desenvolvida pelo YouTube em 2007 para que os usuários tenham acesso à informação de cada música, como os direitos autorais das faixas - como informação de ano e gravadora - com o foco de informar para quem os pagamentos de royalties serão realizados.





A nova ferramento do YouTube permitirá que pessoas de vários setores, incluindo músicos, artistas, atletas e criadores de conteúdo "detectem e gerenciem" conteúdo gerado por Inteligência Artificial que mostre seus rostos.

Além disso, a plataforma foi enfática em informar que copiar conteúdo do YouTube sem permissão é uma violação de seus termos de serviço.

Tal iniciativa deverá frear o uso não autorizado de rostos de pessoas famosas ou anônimas , bem como suas vozes.

“À medida que o cenário generativo de IA continua a evoluir, reconhecemos que os criadores podem querer mais controle sobre como colaboram com empresas terceirizadas para desenvolver ferramentas de IA”, diz o YouTube em seu blog.

E continua: “É por isso que estamos desenvolvendo novas maneiras de dar aos criadores do YouTube a escolha sobre como terceiros podem usar seu conteúdo em nossa plataforma. Teremos mais para compartilhar ainda este ano".

Há uma expectativa de que a indústria musical deverá receber essa novidade tecnológica do YouTube com bons olhos. As gravadoras e selos, que fazem parte deste ecossistema, há muito lutam contra produtores de conteúdo que utilizam recursos audiovisuais não autorizados por elas, o que tem gerado muito trabalho.

O TikTok também anunciou pol[iticas que exigeram que o conteúdo gerado por Inteligência Artificial seja rotulado como tal em sua plataforma.

O YouTube também está em negociações com as principais gravadoras do mercado global para licenciar músicas para o desenvolvimento de ferramentas de criação musical baseadas em Inteligência Artificial.