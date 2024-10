Foto: Universal Music / Motown Records Stevie Wonder relança coletânea com clássicos em vinil duplo





Um dos maiores nomes da soul music e R&B , o lendário Steve Wonder está relançando a coletânea The Defintive Collection em uma edição especial em vinil duplo pela Universal Music , via Motown Records , que já está disponível para pré-venda no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 399,90 .



Stevie Wonder: The Definitive Collection reúne as 21 faixas de grande sucesso do artista pela primeira vez no formato vinil, em uma embalagem especial que apresenta uma mensagem em Braille exclusiva de Stevie , vinil de 180 gramas e uma impressão exclusiva de edição limitada .





O álbum apresenta as primeiras joias de Stevie Wonder , incluindo Fingertips - Pt. 2 até Signed, Sealed, Delivered I'm Yours , bem como as atemporais canções que ficaram em primeiro lugar em todo o mundo como Superstition, Higher Ground, You Are the Sunshine of My Life, I Wish, Overjoyed e muito mais.

A arte de The Definitive Collection inclui fotos raras, créditos completos das faixas e um ensaio comemorativo .

Confira o conteúdo completo de Stevie Wonder: The Definitive Collection :

Disco 1

Lado A

1. Fingertips – Pt. 2

2. Uptight (Everything’s Alright)

3. Hey Love

4. I Was Made To Love Her

5. For Once In My Life

6. My Cherie Amour

7. Signed, Sealed, Delivered I’m Yours

Lado B

1. You Are The Sunshine Of My Life

2. Superstition

3. Higher Ground

4. Living For The City

Disco 2

Lado C

1. You Haven’t Done Nothin’

2. Boogie On Reggae Woman

3. I Wish

4. Sir Duke

5. Master Blaster (Jammin’)

Lado D

1. That Girl

2. Do I Do (single edit)

3. I Just Called To Say I Love You (single edit)

4. Overjoyed

5. Part-Time Lover