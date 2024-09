Foto: Spotify Spotify diz investir "pesadamente" contra conteúdo de música gerado por IA





A plataforma de streaming Spotify disse ao site Music Business Worldwide que tem investido "pesadamente" contra conteúdos musicais gerados por IA que violam os direitos autorais de artistas e compositores .

Atualmente o Spotify representa cerca de metade de todos os streams de música gerados na indústria digital, mas apenas 0,6% do dinheiro supostamente fraudado em um recente caso de violação dos direitos cometido por um homem identificado como Michael Smith , veio da plataforma de streaming.





“O Spotify investe pesadamente em análises automatizadas e manuais para prevenir, detectar e mitigar o impacto do streaming artificial em nossa plataforma” , iniciou um porta-voz do Spotify ao Music Business Worldwide .

E continuou : “Neste caso, parece que nossas medidas preventivas funcionaram e limitaram os royalties que (Michael)Smith conseguiu gerar do Spotify a aproximadamente US$ 60 mil dos US$ 10 milhões indicados na acusação. Como o Spotify normalmente representa cerca de 50% do streamshare, isso mostra o quão eficazes somos em limitar o impacto do streaming artificial em nossa plataforma".

Michael Smith foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de três crimes relacionados a um "esquema para criar centenas de milhares de músicas com Inteligência Artificial (IA) e usar programas automatizados chamados "bots" - ou robôs - para gerar músicas bilhões de vezes".

Além disso, o Ministério Público dos EUA alegou que Michael Smith " obteve fraudulentamente mais de US$ 10 milhões em pagamentos de royalties por meio de seu esquema" entre os anos de 2017 e 2024 .

Com isso, ficou claro que o Spotify está desenvolvendo ferramentas para detectar essas fraudes no streaming. E isso já iniciou em 2023, quando a plataforma chegou a bloquear certas faixas desenvolvidas com Inteligência Artificial . Foi o caso da plataforma Boomy , que chegou a gerar mais de 20 milhões de músicas .

O MBW também relatou que o Spotify criou uma aliança com outras empresas do segmento do streaming como Amazon Music, SoundCloud, Believe, Empire, DistroKid e UnitedMasters para formar a Music Fights Fraud no que é vista como uma "aliança sem precedentes, que visa erradicar a fraude de streaming".