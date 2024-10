Foto: Divulgacao P. Diddy: livro de ex-mulher pode conter graves alegações





Conforme vão se desenrolando fatos e o surgimento de novos boatos sobre os crimes que o rapper e empresário P. Diddy possa ter cometido, um novo capítulo nesta história vem à tona: o livro Kim's Lost Words: A Journey for Justice, From The Other Side ( Palavras perdidas de Kim: uma jornada pela justiça ) já está gerando muito burburinho no mundo pop.

Agora, esta publicação, criada em diários de Kim Porter , falecida ex-mulher de P. Diddy , garante que em seu conteúdo existem graves alegações contra o rapper, com relatos de vários relacionamentos que o artista manteve com muitas

Contudo, há dúvidas sobre a autenticidade do livro: a própria família de Kim Porter deixou claro publicamente que o conteúdo da publicação não seria verdadeiro , principalmente os filhos do rapper e da autora, pois ela não escreveria o que está impresso nele.

“Vimos tantos rumores falsos e dolorosos circulando sobre nossos pais. O relacionamento de Kim Porter e Sean Combs, bem como sobre o trágico falecimento de nossa mãe, que sentimos a necessidade de falar. Alegações de que nossa mãe escreveu um livro são simplesmente falsas. Ela não escreveu, e qualquer um que afirme ter um manuscrito está se representando enganosamente.” , disse a família de Kim Porter .

E continuou: “Além disso, por favor, entenda que qualquer chamado ‘amigo’ falando em nome de nossa mãe ou de sua família não é um amigo, nem tem os melhores interesses dela no coração” , avisaram os filhos da autora.

“Nossas vidas foram destruídas quando perdemos nossa mãe. Ela era nosso mundo, e nada foi o mesmo desde que ela faleceu. Embora tenha sido incrivelmente difícil conciliar como ela poderia ser tirada de nós tão cedo, a causa de sua morte foi estabelecida há muito tempo. Não houve jogo sujo" , encerraram.